Волна минирований докатилась до Краснодара: неизвестные сообщили о бомбах в мэрии, 12 больницах и автовокзалах

По стране массово "минируют" соцобъекты и торговые центры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Взрывоопасные шутки докатились до Краснодарского края. 26 января на электронный адрес администрации Краснодара пришло письмо от Гусева Вячеслава (здесь и далее все имена изменены в интересах конфиденциальности. – Прим. ред.). Мужчина сообщил, что «заминированы взлетная полоса в аэропорту, самолеты, мэрия, больницы и вокзалы».

Сразу же после сообщения кинологические расчеты были направлены на обследование объектов, которым угрожали электронные террористы.

- Везде действовали максимально скрыто и не привлекая внимания, чтобы не испугать людей. В ходе обследования подозрительных вещества и устройств обнаружено не было, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Подобные угрозы в начале стали поступать в региональные и муниципальные администрации по всей стране. Массовый вброс ложной информации о минировании объектов, расположенных в разных уголках страны, имеет одну и ту же основу. Во всех случаях угроза висит над социальными объектами: больницами, вокзалами, школами.

Спустя всего час после того, как полицейские получили сообщение об угрозах из администрации Краснодара, поступило новое заявление. Неизвестный человек рассказал, что заложил устройство с детонатором, часовым механизмом и поражающими элементами на складе одного из городских супермаркетов. За более подробные сведения, а также точный адрес, злоумышленник требовал вознаграждение.

- Мне нужно 1 млн рублей за неделю. Или я взорву один из ваших складов. Переведите мне деньги на указанные банковские счета. Жду чек, - так звучало условие кибертеррориста, в которое редакция внесла небольшие изменения, чтобы не помешать следствию.

Нужно ли писать, что ни в одном из магазинных хранилищ подозрительных предметов полицейские не нашли?

- Добрый день! Сегодня произойдет взрыв в школе в Краснодаре. Я вам хочу сообщить, если я не получу 1000$ на свой кошелек, 80 кг тротила снесут эту школу с лица земли, - собеседник «КП» - Кубань» процитировал еще одно сообщение, которое перепугало директора городской школы.

В течение дня сотрудники разнообразных учреждений Краснодара передавали сотрудникам спецслужб данные с новыми угрозами. За 26 января полицейские собаки и саперы обошли здания мэрии краевого центра, трех автовокзалов, 12 больниц, двух школ и складские помещения магазина. В ходе обследования опасные устройства не обнаружены.

Волна «минирований» в России продолжается уже больше недели. Пока ни одно анонимное сообщение с угрозами не подтверждено.

В России грозит наказание за «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений». За взрывоопасную социальную шуточку могут приговорить либо к штрафу от двухсот до пятисот тысяч рублей, либо же лишить свободы сроком до трех лет. В Госдуме задумались об ужесточении наказания для кибертеррористов.