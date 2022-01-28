На газонах - сугробы, на дороге - гололед. Сочи накрыл снежный циклон

Сочи в снегу Фото: Олег УМАРОВ

В ночь на 28 января в Сочи упала температура и пошел снег. Коммунальщики работали всю ночь. Но резкое изменение погоды все же привело к многочисленным авариям. Те, кто выехал на улицы на летней резине, попадали в ДТП.

Сочи 28 января 2022 Фото: Олег УМАРОВ

- В Центральном и Хостинском районах выпало 17 мм осадков, в Адлерском и предгорных районах - до 6 мм, - пояснили в мэрии Сочи. – На улицах города работают свыше 250 единиц спецтехники и более 400 человек. Идет расчистка дворов и подъездов к школам, детсадам и больницам.

Из-за снегопада не весь общественный транспорт курорта идет до конечных остановок.

- Утром на линию вышло более 800 единиц общественного транспорта, часть едет не до конечных остановок, но это временно, - объяснили в мэрии. – Главное, что аварий на коммунальных сетях не зафиксировано. В целях безопасности рекомендуется не ездить без зимней резины, соблюдать дистанцию на дороге.

Непогода будет испытывать на прочность Сочи до конца месяца. Будет идти дождь, срываясь на снег. Усилится и ветер – до 27 метров в секунду.

Снег в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Утром 28 января температура с отрицательных значений начала повышаться, что привело к таянию снега и появлению непроходимых луж на дорогах.

- Вышел из дома, до остановки не успел дойти - обувь насквозь промокла. Пришлось возвращаться обратно, брать вторую пару с собой и в мокрых идти до работы - рассказал сочинец Владимир.

29 января в Сочи прогнозируют подтопление территорий.

После снега - лужи Фото: Олег УМАРОВ

- Сохраняется вероятность схода оползней, селей, просадок грунта, обвально-осыпных процессов, - предупредили в мэрии курорта.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят жителей и гостей города проявить бдительность, принять все необходимые меры предосторожности, в том числе и по сохранности имущества. По возможности отказаться от отдыха на природе, особенно вблизи пойм рек и ручьев, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Сочи в снегу Фото: Олег УМАРОВ

При возникновении происшествий звонить по номерам 101,112.