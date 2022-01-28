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Происшествия28 января 2022 7:20

Робот взбесился. В Краснодаре загорелась квартира из-за замкнувшего пылесоса

Робот-пылесос поехал на подзарядку, пока хозяев не было дома, а потом поджег квартиру в Краснодаре
Ева МУР
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Пылесос устроил пожар

Пылесос устроил пожар

Вечером 27 января в Краснодаре тушили одну из квартир в десятиэтажном доме по улице Сормовской. Хозяева ушли по делам, а уборку дома предоставили роботу-пылесосу.

Автоматический "труженик" вычистил полы и дисциплинированно отправился на подзарядку. Но внезапно поменял траекторию и заискрил, как бенгальский огонь.

- На пульт дежурного пожарной части звонок поступил в 17 часов, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Уже через семь минут пожарные были на месте. Пламя распространилось на площадь в восемь квадратных метров. А через полчаса было полностью потушено.

Квартира загорелась

Квартира загорелась

- Были задействованы 13 человек личного состава и 4 единицы техники, - добавили в ведомстве.

Надо сказать, и соседи, и хозяева квартиры отделались легким испугом.

Напомним, летом 2020 года в Сочи погибли 15-летний сын и его отец от взрыва электрического самоката. Его поставили на зарядку. А через несколько часов аккумулятор детонировал так, что разнес полквартиры и погубил людей.

Спасатели предупреждают, что оставлять работающую технику без присмотра - опасно.

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