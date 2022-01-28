Только ремонт – на 28 миллионов рублей. Сколько стоит самый известный особняк Краснодара

Здание нуждается в ремонте Фото: Виталий КАРНАУХ

Сорванная кровля, расколотый балкон и разрисованные стены – дом архитектора Косякина мало похож на памятник архитектуры. Но таким его сделали краснодарцы.

Этот дом возвели более ста лет назад – на рубеже 1906 - 1910 годов. Роскошный особняк создавали в стиле модерн. Он стоит прямо в центре города – на улице Кондратенко. Рядом – краевая детская больница и парк Горького. Через пару домов – улица Красная.

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина Фото: Виталий КАРНАУХ

Долгое время дом принадлежал главному архитектору Екатеринодара Александру Косякину. Но в середине прошлого века особняк превратили в коммуналку на пять квартир.

Здание пережило войну. Обветшал только фасад. Внутри ничего не пострадало. Особняк быстро привели в порядок. Обновили фасад, освежили внутреннее пространство.

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина Фото: Виталий КАРНАУХ

Но последний ремонт здание пережило свыше 40 лет назад. За это время особняк обветшал. Раскололся балкон, треснула штукатурка, побилась кровля.

Сейчас дом находится в аварийном состоянии. Он может рухнуть в любой момент. Чтобы избежать этого, особняк выставили на продажу.

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина Фото: Виталий КАРНАУХ

По последним данным, все квартиры в доме выкупил риелтор. Было это еще в 2008 году. Сейчас особняк выставили на продажу вместе с участком – 16 соток. Начальная цена, заявленная на сайте краевого департамента имущественных отношений, – 4,9 миллиона рублей. Заявки на аукцион принимаются до 24 февраля. Шаг на торгах оценили в 249,5 тысячи рублей, задаток – в 998 тысяч.

Только памятник архитектуры нуждается в ремонте. И он обойдется будущему владельцу в круглую сумму – 28 миллионов рублей. Этих денег хватит, чтобы привести памятник архитектуры в порядок.

Как сейчас выглядит дом архитектора Александра Косякина Фото: Виталий КАРНАУХ

Отметим, что предыдущий собственник особняка, компания ООО «КорИнвест», не выполняла обязанности по содержанию зданию. В 2020 году решением суда она лишилась прав на дом.