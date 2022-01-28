Оценил даже Снуп Догг. Известный рэпер восхитился прыжком блогера головой в песок в Геленджике

Фото: скриншот видео

На набережной Геленджика немноголюдно. Термометры показывают около десяти градусов выше нуля. Тело обдает легкий морской ветер. Временами он усиливается. Люди прячутся от непогоды в ближайших кафе.

Но только не Дональд. Вместе с девушкой он переехал в Геленджик. На три месяца.

- Это наша традиция. Живем по три месяца в каждом городе, – говорит парень в интервью «КП» – Кубань».

Сам Дональд родом из Петербурга. На юг сбежал из-за холодов в городе на Неве. Остановился в Геленджике. Но прогадал. Погода на курорте была не летной. Но парня это не остановило.

- Идея пришла моментально. Мы гуляли с девушкой по набережной. Я увидел подходящий кадр для нового ролика. Это не был челлендж, – добавляет Дональд.

Пару шагов – и он уже летит головой в песок. Позади – ограждение на набережной. Его парень перелетел за доли секунды. Впереди – песок, море и надежда на прилив.

- Пробных прыжков не было. Сняли с первого дубля и пошли дальше. Страха не было. Я предвидел, что не долечу. Рассчитывал, что прилив смягчит падение. Но он случился сразу после прыжка, – вспоминает парень.

Пара секунд полета – и Дональд лежит головой в песке. За кадром – десятки прохожих. Они в шоке от случившегося. За парня переживают все.

- Я встал, отряхнулся и пошел дальше. Кажется, это было самое легкое видео в моей жизни. Навыки были. Я занимался вольной борьбой, – добавляет парень.

Ролик Дональда моментально разлетелся по Сети. Одни называли претендентом на премию Дарвина, другие – желали здоровья, третьи – ждали новых роликов.

- Мне неинтересно, что пишут обо мне. Люди тратят свое время. Мне никто ничего не сказал лично. Все – в Сети. А я просто наслаждаюсь жизнью, – говорит парень.

Пик славы Дональда случился на неделе. Его в инстаграме заметил Снуп Догг. Келвин Бродус-младший опубликовал ролик петербуржца у себя в инстаграме. За несколько часов он собрал несколько миллионов просмотров и свыше 700 тысяч лайков. Звезда хип-хопа восхитился безумием россиянина.