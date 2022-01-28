Месть за украденные биткоины: Обиженный хакер «минирует» школы, больницы и автовокзалы, чтобы добавить работы силовикам

На каждое сообщение с угрозой правоохранители реагируют как на настоящее. Ведь случаи бывают всякие. Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередная волна минирований прокатилась по России. Сообщения о заложенных бомбах в зданиях получили силовики Ростова, Крыма, Тюмени, Саратова, рассылали тревожные письма и в Приморье. Последним на очереди оказался Краснодар. На почту мэрии города пришло оповещение, в котором сообщалось о том, что заминированы 12 больниц, три вокзала, школы и сама администрация. Спецслужбы, согласно инструкции, все проверили. Но осмотрели здания тихо - панику не поднимали. Никого не эвакуировали. В итоге, как и в других городах, угрозы не обнаружили, никаких взрывчатых веществ не найдено. Но, как удалось узнать kp.ru, у силовиков есть версии, кто стоит за «минированием» больниц и школ в российских городах.

- Согласно данным наших расследований, в большинстве случаев сообщения о заложенных взрывных устройствах в школах и других социально-значимых объектах поступали не из России, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в силовых структурах.

По словам источника, основная часть сообщений о лжеминировании идет с территории Украины или других стран. Это, в свою очередь, мешает спецслужбам выявить автора писем с угрозами. На запросы об экстрадиции подобных кибершутников правоохранители получают отказы.

Но все же, говорят силовики, в их списке значится главный подозреваемый – его уже узнают «по почерку».

- Есть предположение, что волну лжеминирований в российских городах регулярно устраивает один и тот же хакер. Он требует миллионы рублей, которые, как он считает, у него украли спецслужбы, - объясняют в силовых структурах.

По версии спецслужб, за границей живет хакер, у которого несколько лет назад кто-то угнал майнинг-ферму (объединенное в одну систему некоторое количество компьютеров или серверов. – Авт.) с биткоинами, общая сумма которых оценивалась в миллионы долларов. За потерю криптовалюты мужчина начал мстить. Обиженный хакер "минирует" по всей стране школы, больницы, вокзалы. Не исключено, что действует он в паре с кем-то.

- Сообщения, как правило, анонимные. Крайне сложно вычислить, кто их автор. Но, безусловно, псевдоминирования направлены не только на то, чтобы дестабилизировать обстановку в обществе, но и добавить работы правоохранителям. На подобные сообщения об угрозах сотрудники МВД выезжают в обязательном порядке, все тщательно проверяют. Для этого задействуется большое число специалистов, - добавляют правоохранители.

Как долго будет длиться волна «минирований», остается только догадываться. Но на каждое сообщение с угрозой правоохранители реагируют, как на настоящее. Ведь случаи бывают всякие.

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