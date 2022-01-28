«Омикрон» не лечат атибиотиками. Врачи рассказали, что делать, если появились симптомы

Сезонные болезни легко перепутать с ковидом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших в Краснодарском крае велико. Уже неделю эта цифра достигает под тысячу инфицированных за сутки. Далеко не все их них заболели ковидом тяжело и находятся в больнице, многих лечат на дому. А кто-то благодаря прививке переносит инфекцию, как стандартное сезонное ОРЗ. Но это как раз и беспокоит медиков: они продолжают пользоваться общественным транспортом, ходить на работу, в кино. Заражение будет происходить незаметно и массово. Именно такую картину прогнозировали инфекционисты, когда в регион попадет новый штамм «омикрон». Он, по словам специалистов, чрезвычайно заразен, а главное, теперь заражает и детей.

Врачи кубанских больниц распространили памятку, как действовать, если вы почувствовали, что заболеваете:

- Прежде всего нужно оставаться дома и постараться максимально изолировать себя от здоровых родственников, - говорится в рекомендациях.

Если заболевший вакцинирован или ревакцинирован от коронавируса, но получил положительный анализ на ковид и при этом никаких симптомов не ощущает, то лечения не потребуется. Но за больничным в поликлинику по месту жительства все равно нужно обратиться. В этом случае вам обязаны оформить его дистанционно, потому что сами вы с этого момента - на изоляции. Но медики рекомендуют измерять температуру тела даже для бессимптомных больных ежедневно.

- Если у вас все симптомы ОРВИ (насморк, болезненность в горле, ломота и температура выше 37,5 градусов), а результата анализа на ковид нет, но при этом вы не относитесь к группе риска по возрасту или нездоровью, то нужно оставаться дома, - гласят правила действий от минздрава. - О необходимости больничного сообщите в свою поликлинику или по телефону 112.

При температуре нужно пить много жидкости - не меньше 2 литров в сутки, показаны противовирусные препараты, капли или спрей в нос (например, интерферон-альфа), больное горло лечить растворами или таблетками для рассасывания. В общем, лечение - симптоматическое.

- А вот если температура выше 38 градусов сохраняется больше двух суток, несмотря на прием жаропонижающих, то звоните в поликлинику или по телефону 112. Вас проконсультируют дистанционно, - говорят медики в Краснодаре. - А если появилась одышка, это повод вызвать скорую.

Важно, что ни в коем случае нельзя пить антибиотики без назначения врача.

- Антибиотики необходимо назначать только после того, как анализ подтвердит наличие бактериальной инфекции, - говорит "КП" - Кубань" врач Елизавета Редько. - А ковид - это вирус. Эти препараты не излечивают от вирусов.