305 миллионов евро. Стало известно, сколько заработали «короли недвижимости» Кубани

Галерея Краснодар Фото: Евгения ХИЛЬКО

Каждый год Forbes публикует рейтинг «Королей недвижимости». Он состоит из компаний – владельцев коммерческой недвижимости, приносящей собственникам основной доход.

Кубань в списке представили три компании: «ТПС Недвижимость», «Синдика» и «Рамо-М». За последний год они существенно улучшили свои позиции в рейтинге.

Больше всего за 365 дней заработала компания «ТПС Недвижимость» – 125 миллионов долларов. По данным издания, основной актив компании – недвижимость на побережье Черного моря. Еще она является собственником ТРЦ «Галерея Краснодар».

Отмечается, что компания владеет пятью торговыми центрами. Она принадлежит трем предпринимателям: Александру Пономаренко (51-е место в списке Forbes с состоянием $2,9 млрд), Александру Скоробогатько (53-е место в списке Forbes с состоянием $2,9 млрд) и Лилии Ротенберг.

Еще одна компания, попавшая в рейтинг от Кубани, – «Синдика». Она владеет недвижимостью в четырех городах: Москве, Сочи, Краснодаре и Ставрополе.

Основной актив фирмы – гостиничный комплекс.

Radisson Collection Paradise Resort & Spa в Сочи и торговый центр «Южный» в Ставрополе. Владелец компании – известный бизнесмен Арсен Каноков (160-е место в списке Forbes с состоянием $750 млн).

По словам создателей рейтинга, основную прибыль «Синдике» приносят региональные рынки, торговые центры и отели на побережье Черного моря. За 2021 год она заработала 110 миллионов долларов.

Еще один представитель Кубани в рейтинге – компания «Рамо-М». Основные активы фирмы – торгово-развлекательные центры «Красная Площадь» в Краснодаре и Новороссийске.

У компании сразу пять владельцев. Это Владимир Сагитов, Андрей Липанов, Сергей Айтжанов, Андрей Виноградов и Светлана Липанова. За 2021 года они заработали 70 миллионов долларов.

Отмечается, что экспертами рейтинга стали известные консалтинговые компании рынка недвижимости. Они дают прогнозы арендного дохода ведущих фирм России.