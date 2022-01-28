Поезд Победы в Краснодарском крае 2022: расписание и остановки

"Поезд Победы" - уникальный проект, равного которому нет. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Поезд Победы в Краснодарском крае 2022 ожидается уже в ближайшее время. Он считается первой в мире инсталляцией, которая разместились в движущемся составе.

Расписание Поезда Победы в Краснодарском крае 2022 уже известно. Его первой остановкой станет Тихорецк. Он прибудет в город третьего февраля, уедет – поздней ночью четвертого.

Поезд Победы в Краснодарском крае 2022 увидят жители четырех городов. Уже пятого февраля состав прибудет в Армавир. Местным жителям будет доступна инсталляция до вечера шестого числа.

Еще Поезд Победы в Краснодарском крае 2022 остановится в столице Кубани. Его прибытие намечено на 10 марта. Он пробудет в краевом центре до 13-го числа.

Заключительной остановкой Поезда Победы в Краснодарском крае 2022 станет Туапсе. На курорт он прибудет 14 марта, уедет – ночью 15-го числа.

Отметим, что посетить Поезд Победы в Краснодарском крае 2022 можно по бесплатным билетам. Они доступны на официальном сайте проекта – поездпобеды.рф.