Самая "пафосная" свадьба Краснодара. Ради шоу молодожены потратили на торжество миллион рублей

Молодожены потратили на праздник один миллион рублей. Фото: из личного архива героев

Алине из Краснодара 23 года. Она недавно окончила медицинский университет и начала работать стоматологом в частной клинике. А в сентябре девушка вышла замуж. Со своим будущем мужем Алина познакомилась еще в школе - они начали встречаться, когда учились в 11 классе. А сегодня об их свадьбе знает вся страна. Все дело в том, что Алина и ее (теперь уже) муж Михаил стали победителями популярного шоу на телеканале "Пятница" - "Четыре свадьбы". Это - реалити, в котором четыре пары соревнуются между с собой в организации свадеб. На протяжении нескольких дней невесты-участницы посещают торжества друг друга. В конце каждой свадьбы невесты выставляют баллы - оценивают место проведения мероприятия, наряды молодоженов, меню и общие впечатления от праздника. Максимальное количество баллов за каждый пункт - 75. В общем, пара, чья свадьба произвела наибольший фурор на соперников, может набрать 300 баллов. Главный приз проекта - свадебное путешествие.

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- Поучаствовать в шоу я решила совершенно спонтанно, - признается девушка. - Просто увидела в соцсетях рекламу, в которой предлагали заполнить анкету. В ней нужно было обозначить бюджет свадьбы, стиль, фишку, а также указать свой возраст и город, в котором будет происходить торжество.

Недолго думая, Алина заполнила анкету. Своему жениху она об этом не рассказала.

- Я заполнила и забыла, - вспоминает Алина. - А через несколько дней получила сообщение от кастинг-директора программы. Мою заявку одобрили, и нашу пару пригласили в финальный тур. Но перед этим мне нужно было записать короткое видео - визитку.

Принять участие в шоу Алина решила спонтанно. Фото: из личного архива героев

В трехминутном ролике девушка рассказала о себе и о том, почему их свадьба будет "самой лучшей". Спустя месяц невесту из Краснодара пригласили на съемки.

- Нам с Мишей всегда нравилось это шоу, - рассказывает Алина. - Мы часто смотрели его по вечерам вместо кино. Но не могли подумать, что станем участниками.

Утро невесты Алина провела в окружении подруг. Фото: из личного архива героев

В программе молодоженам из Краснодара пришлось соревноваться с парами из Пензы, Томска и Пятигорска. Съемки проходили в июле.

Своих соперников Алина поразила уже на этапе знакомства - после того, как огласила бюджет свадьбы. Пара из Краснодара потратила на торжество миллион рублей. Фишкой свадьбы стали "красота и пафос".

Алина вместе с подругами исполнила зажигательный флешмоб. Фото: из личного архива героев

- Свадьба будет проходить в стиле "дорого, богато", - заявила при знакомстве с другими невестами Алина. - Мы будем отмечать в ресторане, похожем на дворец: с колоннами и позолотой. Деньги на свадьбу нам дали родители.

Свои слова пара из Краснодара оправдала. Молодожены закатили масштабный праздник - с шикарным рестораном, живой музыкой, энергичными танцами от невесты, ярким шоу, выступлениями приглашенных артистов, необычной, но при этом очень трогательной клятвой перед регистрацией.

Перед регистрацией молодожены обменялись клятвами. Фото: из личного архива героев

- Я обещаю всегда целовать тебя перед сном, когда ты смотришь "Тик-ток", - пообещала невеста своему будущему мужу.

Всю свадьбу кубанские молодожены организовывали самостоятельно. Однако без казусов не обошлось. Во время мероприятия одна из невест предложила родителям Алины заключить сделку - пыталась подговорить их, чтобы кубанская невеста поставила ей высокие баллы, а выигранные деньги они потом поделят пополам.

Но все обошлось. От соперниц Алина и Михаил получили заветные 116 баллов и стали победителями шоу. Выигрыш в программе не оглашается.

Алина и Михаил стали победителями реалити-шоу, набрав 116 баллов. Фото: из личного архива героев

- Мы могли распорядиться деньгами как угодно, - заключает Алина. - В шоу все было честно, без постановок и сценариев. Считаю, что мы получили награду заслуженно. На выигранные деньги купили себе собачку - шпица, которого назвали Мишлен. Он будет напоминать нам об участии в программе и о нашем празднике.