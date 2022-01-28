Готовьте лодки. В Краснодарском крае из-за непогоды прогнозируют опасные подтопления

На Кубани сохраняется угроза подтоплений.

В минувшие выходные на Кубани обрушились аномальные снегопады. Последствия непогоды до сих пор разгребают коммунальщики. Но непогода готовит новый удар, о чем уже предупредили спасатели и синоптики. В Краснодарском крае из-за стихии прогнозируют опасные подтопления. Рассказываем, к чему готовиться кубанцам.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода затянется аж на 4 дня. С 29 по 31 января, а также утром 1 февраля в крае ожидаются сильные осадки. Где-то будет лить дождь, а где-то - сильный снег. При этом на побережье ожидают град и грозы. Кроме того, метеорологи предупреждают об усилении ветра. На улице будет буквально сдувать - порывы достигнут 20-25 метров в секунду.

В связи с тем, что на регион разом выльется большое количество осадков, спасатели готовятся к подтоплениям. Особое внимание уделяют сразу нескольким районам - в Горячем Ключе, Северском, Крымском, Абинском и Апшеронском районах.

- На юго-западных притоках реки Кубань, а также на реках юго-восточной территории ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - говорят в «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, реки могут переполниться на Черноморском побережье - специалисты следят за уровнем воды в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Туапсинском районе.

А тем временем спасатели говорят о том, что в крае высока вероятность гололедицы, а в горах усилится опасность схода снежных лавин. Так что жителям и гостям региона стоит быть осторожными.

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