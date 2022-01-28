Об увольнении узнал на сайте ФК «Краснодар». Откровения Ганчаренко о работе с Сергеем Галицким

Виктор Ганчаренко. Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Виктор Ганчаренко уже третью неделю сидит без работы. Об отставке главного тренера футбольного клуба «Краснодар» стало известно в начале января. На официальном сайте «быков» появилась новость об увольнении белорусского специалиста. Вместе с ним команду покинули два помощника: Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Увольнение получилось максимально неожиданным. Через неделю «Краснодар» вылетал на сборы в ОАЭ, но остался без главного тренера. Хотя на руках у белоруса уже был план работы на ближайший месяц.

- О расторжении контракта с «Краснодаром» прочитал на сайте. То есть я готовился к сборам, обсуждал с начальником команды, что мы будем делать на сборах, какие команды, спарринги. С тренером по физподготовке общался. Мы готовили всё для того, чтобы работать дальше, – признался белорус в интервью Youtube-проекту «Коммент. Шоу».

После увольнения пресса гудела, что Виктора Ганчаренко уволили из-за нежелания выходить на связь. Якобы он не отвечал на звонки руководителей. Тренер эту информацию опроверг. Он заявил, что его телефоны (белорусский и российский) работали все каникулы.

- Если в ЦСКА мне было стыдно, то тут не вижу, за что мне должно быть стыдно. Я никуда не пропадал. Я не менял телефон. У меня два номера, и они всегда работают. Объявление на сайте о расторжении контракта? Я попробую закрыть эту тему. Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, что у меня язык вообще не поворачивается что-то плохое говорить в эту сторону, – сгладил углы Виктор Ганчаренко.

Он заявил, что президент "Краснодара" Сергей Галицкий, делает все для развития команды. Это касается всего: базы, академии, стадиона.

- У Галицкого было одно пожелание ко мне — играть в атаку. Он имеет право высказываться. Тема результата никогда не затрагивалась. Сергей Николаевич всегда подчеркивал, что важен стиль команды. Он должен быть узнаваем, но от результата никуда не денешься, – заключил бывший тренер «Краснодара».

Единственное, что шокировало белоруса, стало увольнение Руслана Зубика. Он пришел в «Краснодар» по приглашению Ганчаренко.

- Но людей не увольняют в коридоре. В ЦСКА Роман Юрьевич вызывает людей и говорит, что сотрудничество прекращено по таким и таким причинам. А увольнять человека в коридоре как-то неправильно. Зубика уволили в коридоре сразу после матча, – закрыл тему «Краснодара» специалист.

Отметим, что новым тренером «быков» стал Даниэль Фарке. Он идеально подошел «Краснодару» по видению игры и развитию молодежи.