Нежные имена, но зверский характер: чего ждать Краснодарскому краю от циклонов «Мария» и «Надя»

Чего ждать Краснодарскому краю от циклоны «Мария» и «Надя». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последние дни января природы преподнесет кубанцам сюрприз. Судя по тревожным сообщениям спасателей, регион вновь готовится к серьезной непогоде.

Стоит сказать, что на Московскую область надвигаются два североатлантических циклона «Мария» и «Надя». Имена у них хоть и нежные, но характер зверский - они устроят нешуточную метель. Сугробы, говорят метеорологи, серьезно вырастут. «КП» - Кубань» узнала, ждать ли Краснодарскому краю угрозы от циклонов «Мария» и «Надя».

- На Кубани будет действовать не совсем циклоническая активность. Регион, скорее, окажется в поле пониженного давления, на фоне которого ожидается прохождение фронтальных разделов, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

То есть именно центр самих циклонов будет расположен севернее, но все же на наш регион окажут влияние и существенное.

- Активного затока холода не будет, отметки останутся практически на том же уровне, что и сейчас, возможно, незначительное понижение температур, - сообщает Александр Колесник. - Также ожидаются осадки. Но из-за нестабильных температурных условий где-то будет идти дождь, а где-то - снег.

Так, по прогнозам, метель закружит лишь в предгорной и горной частях Краснодарского края - продолжение зимы увидят жители юго-западных районов. Здесь также ожидается гололед, так что стоит смотреть под ноги.

Что касается Краснодара, то здесь зарядят дожди, которые периодически будут превращаться в мокрый снег. В Сочи также прогнозируются ливни.

- Ближайшие дни из-за того, что снег просел, уплотнился, подтаял, паводковая ситуация будет ухудшаться. Cпециалисты внимательно следят за уровнем воды на юго-западных притоках реки Кубань, а также на реках юго-восточной территории и Черноморского побережья, - добавляет «КП» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

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