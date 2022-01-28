Последствия снегопада в Сочи 28 января 2022: автобусы не едут, введен режим повышенной готовности

Сочи засыпало снегом Фото: Олег УМАРОВ

Последствия снегопада в Сочи 28 января 2022 продолжают устранять в Сочи. Основной удар стихии пришелся на Хостинский и Адлерские районы.

- За несколько часов засыпало всю машину слоем в 20 - 30 сантиметров, притом, что утром я всю ее почистил и поехал на работу. Но перед дорогой домой снова чистка, - поделился местный житель Владимир.

Снег в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Из-за снегопада не все городские автобусы ходили до конечных остановок. А снегоуборочная техника работала в городе постоянно. Коммунальщики тоже вышли с лопатами и песком. Они очищали от снега тротуары, подходы к учреждениям и домам. А еще посыпали солью и песком дорожки.

- По поручению главы Сочи все городские службы жизнеобеспечения продолжают работу в режиме повышенной готовности круглосуточно, их деятельность координирует межведомственный штаб, - пояснили в мэрии Сочи.

Мокрый снег в Сочи продолжит идти и 29 января.

Соич в снегу Фото: Олег УМАРОВ

- 29 января 2022 года в прибрежной зоне Сочи пройдет мокрый снег, днем переходящий в дождь, - пояснили синоптики. - В предгорной зоне ожидаются снегопады, утром и днем местами сильные.

Также на курорте усилится ветер. А 30 января снег будет идти хлопьями в горах.