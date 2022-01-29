Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 января 2022 года: свыше 275 тысяч жителей Сочи вакцинировались от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса продолжается на Кубани. Прививку от самой популярной инфекции человечества уже поставили свыше 2,9 миллиона жителей Краснодарского края.

Сразу 275 тысяч человек прошли вакцинацию в Сочи. Об этом стало известно во время заседания оперштаба курорта.

Отмечается, что в Сочи развернуто пять ковидных госпиталей. Они рассчитаны на 750 пациентов. В случае необходимости количество коек для больных с диагнозом коронавирус увеличится на 330 мест.

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