Мекка свадебного туризма. Новый ЗАГС Апапы сравнили с дворцом бракосочетания в Барвихе

Фото: пресс-службы администрации Анапы

В Анапе через несколько дней откроют новый ЗАГС. Планируется, что это место станет притяжением молодоженов со всех уголков страны.

Фото: пресс-службы администрации Анапы

- Как обещал мэр курорта Василий Швец, это будет стильный и курортный проект. Анапа станет меккой свадебного туризма, - сообщил в соцсетях вице-мэр Вячеслав Вовк.

Фото: пресс-службы администрации Анапы

Отделка здания выполнена в светлых тонах. Рядом с ЗАГСом организовали место для отдыха и фотосессий. Также есть площадка для бракосочетаний на открытом воздухе.

Фото: пресс-службы администрации Анапы

Помимо двух залов для церемоний в дворце создали обособленную зону для оказания муниципальных услуг и работы персонала.

Фото: пресс-службы администрации Анапы

Новый ЗАГС Апапы сравнили дворцом бракосочетания в Барвихе. Он выглядит очень дорого и богато как Luxury Village. Отделка интерьера выполнена в стиле минимализма, а шикарные хрустальные люстры и белая мебель дополняют минималистичный интерьер.

Фото: пресс-службы администрации Анапы

А некоторые увидели в облике здания ЗАГСа Анапы стадион ФК «Краснодар» миллиардера Сергея Галицкого. Такие же бетонные белые стены и колоны из натурального белого камня, как и на фасаде «Колизея». Здание очень сочетается с окружающим ландшафтом.

Фото: пресс-службы администрации Анапы

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