Большой пламенный привет. Пожарные России сняли эпичный видеоролик

Скриншот с видео

Пожарные из разных уголков России сняли эпичный ролик. На быстро меняющихся кадрах отмечались огнеборцы из Владивостока, Москвы, Нюрбы, Комсомольска-на-Амуре, Сочи и других городов необъятной страны. Парни демонстрировали инвентарь и экипировку, которые используют в работе.

- Кто сказал, что пожарного братства больше не существует? Мы — пожарные из разных городов России собрались вместе, чтобы доказать обратное! – подписали ролик пожарные и передали всем большой пламенный привет.

Видео, которое сопровождается эпичной музыкой, пробирает до мурашек. За несколько дней оно взорвало сеть – только оригинал посмотрели около 5 млн человек, не считая репостов.

Парни сообщили, что не знакомы друг с другом. Единственно, что их сплотило – любимая профессия, работа и призвание.

- Наша работа - спасать людей и бороться с огнем. Это невозможно делать без поддержки и взаимовыручки, - отметили ребята.

Видео распространили все участники флешмоба в одно время. Огнеборцы рассказали, что их подвигло к такому шагу.

- Коллега из Ульяновска создал группу в Instagram и предложил такую идею. Сняли ролики 15 человек, смонтировали, придумали название. Видео все залили на свои страницы в одно время - в 11 утра по Москве, - рассказал «Комсомольской правде» Александр Апарин из Омской области.

Пожарные рассказали, что у руководства вопросов не было. Такая инициатива считается популяризацией профессии, начальство оценило творческую жилку парней и одобряет их ведение блогов на просторах интернета.

Одним из пожарных, который появился первым в кадре, стал московский пожарный Влас Дашевский. Его называют Богатырь из МЧС. Влас дважды становился лучшим пожарным Северного округа столицы. Кроме этого, парень активно ведет блог, где рассказывает и показывает моменты нелегкой профессии. В настоящее время у Дашевского только в Tik Tok около 200 тысяч подписчиков.

Еще один парень - из Сочи. Его зовут Стас Афанасьев. Он рассказал "КП", что влюбился в профессию пожарного с первого взгляда. Главной чертой, которая необходима профессионалу их сферы, считает моральную стрессоустойчивость.

Пожарные планирует и дальше удивлять пользователей сети другими роликами. Они активно обсуждают новые идеи.