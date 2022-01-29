Вокруг домов – реки. Из-за таяния снега затапливает курортную станицу Краснодарского края

В станицах делают преграды для воды из досок и мешков с песком

Несколько дней в Краснодарском крае шел аномальный снегопад. Сугробы появились даже там, где их практически не бывает – в курортных городах у моря. А после потепления снег стал таять. И на улицах побежали реки.

Фото: пресс-службы администрации Анапы

Из-за таяния снега в станице Анапской вода бурлит вокруг жилых домов. Местные жители сообщают, что ливневки не справляются с потоками.

- Наши дома находятся внизу, вода бежит сверху, и так было всегда, но никогда не затапливало, так как работала ливневка. Но недавно эту ливневку кто-то заменил, она стала меньше, и очевидно не справляется с этим стоком, - жалуется станичница, снимая на камеру происходящее.

Фото: пресс-службы администрации Анапы

Женщина сообщила, что их двор затопило, вода зашла и в подвал. За счет того, что у людей высокий фундамент, в дом реки не пробрались. При этом жители переживают, что уровень может подняться.

По информации пресс-службы Анапы, в настоящее время все водотоки в руслах, вода в водоемах не достигают неблагоприятных отметок, угрозы затопления населенных пунктов нет.

Вода скапливается лишь в некоторых низинных участках Анапской и Алексеевки из-за интенсивного таяния снега. Сейчас специалисты проводят работы, чтобы не допустить подтоплений дворовых территорий.

- На локальных участках Анапской, Гостагаевской, Алексеевски, Виноградного, где наблюдается обильный сход воды, организована работа по недопущению подтоплений дворовых территорий. Отряды муниципальной службы спасения и МЧС, специалисты сельских администраций, управления ЖКХ мэрии, казаки и волонтёры создают на местах преграды для воды из досок и мешков с песком. Также рабочие откачивают воду, прорывают водоотводные каналы. Задействована спецтехника, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта.