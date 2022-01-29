Металлические крыши скрутило, как фольгу. Смерч под Анапой разворотил половину набережной

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Мощный грозовой фронт настиг Анапу. Над курортом сгустились черные тучи. А через несколько минут образовался огромный смерч. Воронка сначала кружила в море, а затем вышла на сушу и разнесла набережную.

- Смерч закружил в районе Утриша. И стремительно направился на нас. Мы убегали как можно дальше, - рассказывает один из очевидцев.

Местные жители показали последствия смерча. На кадрах видно, как вихрь снес металлическую крышу с одной из гостиниц и скрутил ее, как фольгу. Также рядом видно, как в щепки разлетелись деревянные штапики, на которые крепился профиль.

Анапу плюс ко всему испытывают наводнения после снегопада. По улицам города и курортных станиц бурными потоками побежали талые воды. Городские службы работают в усиленном режиме.

Синоптики предупреждают – на Кубани, в том числе и на побережье, пройдет сильный дождь со снегом. Экстренное предупреждение действует еще три дня – до 1 февраля. Региону грозят потопы, лавины и оползни.

По информации пресс-службы Анапы, в настоящее время все реки в руслах, вода не достигает неблагоприятных отметок, угрозы затопления населенных пунктов нет. А с локальными подтоплениями борются сотрудники МЧС, администрации, казаки и волонтеры.

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