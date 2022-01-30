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Здоровье29 января 2022 22:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 января 2022 года: количество заболевших растет

Коронавирус в Краснодарском крае стал более заразным
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последние новости по коронавирусу

Последние новости по коронавирусу

По последним данным на 30 января на Кубани растет количество заболевших коронавирусом. За последние сутки положительные тесты получили 1109 человек, в том числе 157 детей.

Самым зараженным стал Краснодар. Здесь выявили 467 случаев, накануне было зафиксировано 415 зараженных. В антирейтинг попал Новороссийск с 205 заболевшими. Также много пациентов попало в больницу в Сочи – 157.

Массовая вакцинация от коронавируса продолжается. Медики уверяют, что это единственный способ побороть заразу.

Стоит отметить, что смертность на фоне прививочной кампании снизилась в 10 раз. По последним данным за сутки скончалось семь человек.

КОНКРЕТНО

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В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 467 человек.

Коронавирус в Анапе на 30 января

В Анапе выявили 4 случая заражения коронавирусом.

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