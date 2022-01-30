Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 января 2022 года: количество заболевших растет

Последние новости по коронавирусу
По последним данным на 30 января на Кубани растет количество заболевших коронавирусом. За последние сутки положительные тесты получили 1109 человек, в том числе 157 детей.
Самым зараженным стал Краснодар. Здесь выявили 467 случаев, накануне было зафиксировано 415 зараженных. В антирейтинг попал Новороссийск с 205 заболевшими. Также много пациентов попало в больницу в Сочи – 157.
Массовая вакцинация от коронавируса продолжается. Медики уверяют, что это единственный способ побороть заразу.
Стоит отметить, что смертность на фоне прививочной кампании снизилась в 10 раз. По последним данным за сутки скончалось семь человек.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре на 30 января
В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 467 человек.
Коронавирус в Анапе на 30 января
В Анапе выявили 4 случая заражения коронавирусом.
Коронавирус в Сочи на 30 января
В Сочи ковид подтвердился у 157 пациентов.
Коронавирус в Геленджике на 30 января
В Геленджике получено 23 новых положительных результата.
Коронавирус в Туапсе на 30 января
В Туапсинском районе коронавирусом заразились 23 человека.
Коронавирус в Ейске на 30 января
В Ейском районе зарегистрировали 6 инфицированных.