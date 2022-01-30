Бушевать будет до февраля. Какие города и районы Краснодарского края ждет новый удар стихии

Большая вода затопила улицы и дворы. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

Аномальные снегопады в Краснодарском крае ушли и оставили после себя белоснежные улицы, дома и поля. Сугробы начали таять после того, как в регионе заметно потеплело. Большая вода уже накрыла Анапу, Горячий Ключ и Славянский район Кубани. Там прошел сильный дождь, который вместе с растаявшим снегом устремился по улицам станиц и городов. Подтопленным оказались 104 двора и 8 домов. Сильнее всех досталось Славянску-на-Кубани.

Почти неделю заметает главный курорт страны. В ночь на 30 января в Сочи выпало 20 сантиметров снега. С последствиями снегопадов круглосуточно борются дорожники и коммунальщики.

Но передышки пока не будет. До 1 февраля на Кубани ожидаются ливни, дождь с мокрым снегом, град, сильный ветер и даже гроза. Под удар непогоды могут попасть Анапа, Сочи, Горячий Ключ, Славянский, Апшеронский, Белореченский и Туапсинский районы. Паводок поднимет уровень рек в Северском, Крымском и Абинском районах, а также Геленджике и Новороссийске.

- Местами также ожидается очень сильный снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, - рассказали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Кроме того, в регионе действуют экстренные предупреждения по лавиноопасности. Одно будет действовать до вечера 31 января в горах Кубани выше 1500 метров, другое – до вечера 1 февраля в горах Сочи выше 500 метров.

В предгорьях и горах Сочи 30 января ожидается очень сильный снег.

Из-за погодных чудачеств небесной канцелярии в 25 районах и городах Краснодарского края введен режим повышенной готовности.

- Для мониторинга обстановки работает 88 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и муниципалитетов. В боевом расчете состоят 23 пожарные насосные станции и 22 рукавных автомобиля, - отметили в пресс-службе МЧС.

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