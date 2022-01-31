Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 января 2022 года: в регионе заболели 1 500 человек

Последние новости по коронавирусу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По последним данным на 31 января 2022 года в Краснодарском крае значительно выросла заболеваемость коронавирусом. За последние сутки выявлено 1 500 новых случаев инфекции, в том числе положительные тесты получили 149 детей.

Самое больше количество заболевших в Краснодаре. В региональном центре подтверждено 541 случай COVID-19. На втором месте Сочи с 131 новыми пациентами. Третью строчку занял Новороссийск. В городе-герое зафиксировано 99 случаев коронавируса.

Врачи призывают жителей Краснодарского края пройти вакцинацию. Она способна снизить смертность от опасной инфекции. При высоком уровне заражения на Кубани за последние сутки скончалось всего 4 человека.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 31 января

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Коронавирус в Анапе на 31 января

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Коронавирус в Геленджике на 31 января

В Геленджике получено 11 новых положительных результатов.

Коронавирус в Туапсе на 31 января

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В Ейском районе зарегистрировали 32 инфицированных.