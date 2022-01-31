Веко стянуло, глаз не закрывается. Мать девочки с «маской Бэтмена» назвала сроки новой операции

Луна возвращается в Россию

Американка Луна Феннер улетела из Краснодара в середине декабря. Девочку впервые ждало Рождество в родной по крови Бразилии. Два года она путешествует между городами, странами и континентами, чтобы избавиться от метки, которую нанесла ей природа при рождении. Из-за ее причудливой формы ребенка по всему миру знают как девочку с маской Бэтмена.

На самом деле, это никакая не маска, а зловредный меланоцитарный невус. Часто он перерождается, образуя смертоносную меланому - рак кожи.

Но не только страх, что дочь погибнет от неизлечимой болезни, сподвиг Кэрол (так зовут маму Луны) искать медицинской помощи в России. Луну сторонились дети из-за родимого пятна на все лицо. А когда девочка вырастет, оно может стать серьезной психологической проблемой для подростка.

В конце года невус удалил врач в Краснодаре доктор Павел Попов. Но это не решает, как оказалось, всех проблем.

- Наверное, не стоило делать пересадку кожи со лба Луны, сейчас у нее там не растут волосы, - поделилась Кэрол своими наблюдениями. - И веко стянуло так, что у дочки не закрывается глаз.

То, что Луна еще вернется в Краснодар и продолжит лечение, стало для всех большой неожиданностью. Потому что в клинике фотодинамической терапии изначально ограничивались лишь удалением невуса.

- Потребуется лечение рубцов. Мы будем этим заниматься, - подтвердил Павел Попов.

А американка даже назвала новые сроки планируемой операции.

- У нас есть теперь все документы, чтобы летать в Россию беспрепятственно, поэтому мы планируем в феврале уже быть в Краснодаре, - заявила Кэрол.

И новая процедура состоится уже в конце февраля.

Напомним, в марте Луне исполнится три года. И есть вероятность, что отмечать его впервые за свою небольшую жизнь она будет в кругу семьи на Майами, а не в далекой и малопонятной стране России. Так случилось, что малышка в Краснодаре сделала первые шаги и заговорила... иногда даже по-русски.

Ей не было и года, когда мама решилась перевезти Луну через океан, чтобы спасти от этой пресловутой маски супергероя.

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