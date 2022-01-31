С рейса Москва-Сочи в больницу увезли беременную пассажирку

Женщине стало плохо на борту самолет Москва-Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С рейса Москва-Сочи сняли беременную. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

- Женщине стало плохо в полете, на землю от экипажа поступила информация о резком ухудшении самочувствия беременной женщины, - рассказали в аэропорту. – Поэтому когда лайнер приземлился, женщину тут же забрали в больницу на скорой.

Беременную пассажирку увезли в больницу № 4 Сочи. Где ее осмотрел врач и перевел в гинекологию. В отделении будущая мать будет находиться под наблюдением врачей. Ведь скоро ей рожать. Она летела в Сочи уже на достаточно большом сроке беременности.