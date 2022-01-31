Перевела 750 тысяч: В Краснодаре обманутую экстрасенсом пенсионерку развели лжеполицейские

Сейчас проводится проверка по факту «Мошенничества». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Краснодара обратилась 71-летняя пенсионерка. Пожилая женщина в слезах рассказала о том, что ее обманули неизвестные. Аферисты воспользовались доверчивостью жительницы города и буквально оставили ее без рубля.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», изначально пенсионерка стала жертвой шарлатана. Женщина увидела объявление с услугами экстрасенса «Андрея Ясного» - «маг» обещал помочь в решении целого ряда житейских проблем. Краснодарка хотела помочь своему сыну, который уже длительное время был в депрессии. Она позвонила по указанному в рекламе номеру. «Целитель» подключился к делу моментально - работу начал с оплаты стоимости магических атрибутов. В общей сложности женщина отдала ему 100 тысяч рублей. Вот только никакого чуда не произошло, а пенсионерка вскоре поняла, что ее обманули.

В декабре на связь с женщиной вышел мужчина, который предложил помощь.

- Он сказал, что зовут его Олег Сергеевич Дронин. Спросил, пользовалась ли я услугами экстрасенса «Андрея Ясного». Я ответила, что да, после этого он предложил мне написать заявление на имя прокурора Москвы о предоставлении услуг бесплатного адвоката. Я так и сделала, - рассказывала пенсионерка последовательность действий афериста. – Через месяц мне позвонил другой мужчина, который сказал, что необходимо оплатить услуги следователя. С помощью экспресс-перевода надо было отправить 20 тысяч рублей.

А через время на связь с женщиной вышел еще один мошенник. Он, представившись «капитаном милиции», сообщил пенсионерке о положенной выплате – 230 тысяч рублей. В качестве подтверждения аферист отправил жительнице города фотографию на Whatsapp. Там было заявление с печатью банка, именем заявительницы, а также суммой – 350 тысяч рублей. Пенсионерку, правда, не смутило, что данные разнились.

Что случилось потом, женщина объяснить полицейским не может. Но свои «причитающиеся» она так и не получила, зато перечислила мошенникам по почте 700 тысяч рублей.

- Сейчас проводится проверка по факту «Мошенничества». Выясняются обстоятельства случившегося, - уточняют в полиции.