Помеченные. В мэрии Краснодара рассказали, для чего чипируют собак

"Чипированные" собаки занесены в специальный реестр Фото: Юлия ЧУБАКОВА

На улицах Краснодара нередко можно заметить бродячих собак. У некоторых из них есть одна отличительная черта - цветная бирка в ухе. Это так называемый "чип", признак того, что дворняжка прошла систему ОСВВ - отлов, стерилизацию, вакцинацию от бешенства и выпуск на волю.

- Эта система позволяет в дальнейшем идентифицировать чипированную особь как стерилизованную и вакцинированную. Соответственно, животное не будет отловлено повторно, - сообщили "Комсомольской правде"-Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.

Важное правило: после проведения всех этих процедур чипированных собак должны отпускать именно в то место, в котором они были отловлены. Все "помеченные" псы числятся в специальном реестре, который, как правило, ведет подрядчик.

В Краснодаре заключать соответствующие контракты начали с 2021 года. В первый год этим занималась организация «Краснодог». Однако с 1 января 2022 года подрядчик сменился. Теперь отлов и стерилизацию дворняжек проводит организация ООО «Бастилия».

- Подрядная организация имеет штатного ветеринара, который выполняет соответствующие процедуры, а также работает по заключенным контрактам с ветеринарными клиниками города, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сегодня в краевой столице разгуливают 1252 бездомные собаки с биркой на ухе. И на этом власти останавливаться не собираются. Прежде всего, отлов бездомных собак ведется вблизи социальных объектов: школ, детских садов, лечебных учреждений, а также на территориях, где были замечены агрессивные животные.

- Отчетная документация по итогам работы за первый месяц 2022 года будет предоставлена муниципалитету в феврале, - добавили в пресс-службе администрации Краснодара.