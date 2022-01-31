"Не описать словами": как Леонид Куравлев выглядел перед смертью

Церемония прощания с народным артистом состоится во вторник, 1 февраля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ушел великолепный Леонид Куравлев. Коронавирус не пощадил артиста. Врачи Коммунарки вроде бы стабилизировали состояние Леонида Вячеславовича. Из ковидного центра его перевели в хоспис, где 84-летний Куравлев вроде бы шел на поправку, но 30 января пришла скорбная весть – не стала великого актера.

- У него диагностировали проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Артист перенес операцию, пищу принимал через трубочку. Мозг умирал. Причина смерти - остановка сердца", - заявил kp.ru осведомленный источник.

Последней, кто кроме врачей видел звезду театра и кино перед смертью, оказалась Ирина Безрукова. Она опубликовала пост прощания с коллегой в своих соцсетях

- Новость об уходе Леонида Вячеславовича Куравлева просто обескуражила меня. Ведь еще совсем недавно я была в том медицинском центре, где находился Леонид Вячеславович. Приезжала туда по своим делам. И когда мы проходили по коридорам, администратор предложила зайти к нему, - поделилась Ирина Безрукова, воспоминаниями под черно-белым фотоснимком еще молодого Куравлева.

Безрукова продолжила воспоминания описанием последнего приюта актера, особенно она сделала акцент на том, как Куравлев выглядел перед смертью.

- Он спал, когда мы зашли. Конечно же, я не стала его тревожить. Только обратила внимание, что выглядел он очень опрятно и вполне хорошо. Насколько я знаю, когда он только поступил в тот центр, то даже ходить не мог, - эти слова Безруковой для многих стали откровением.

В последнее время вокруг семьи прославленного актера ходило много слухов. Знакомые шушукались, что дети сдали отца в дом для престарелых, так как устали терпеть причуды больного и пожилого человека. Некоторые прямо обвиняли наследников в том, что именно они виноваты в состоянии кумира миллионов.

- К сожалению, в последние дни про нашу семью написали много неправды. Мы не нуждаемся в помощи. Никакого разлада в семье нет. Отношения с отцом у нас с сестрой Катей были прекрасные. А то, что отец оказался в последний год жизни в тех заведениях, о которых писали СМИ, было вызвано предписаниями врачей и его диагнозами. Отец столько бы времени не прожил дома, сколько он смог прожить в пансионате, - в итоге вынужден был прервать молчание Василий Куравлев, младший сын актера.

Близкие семьи уверены, если бы не пневмония, любимец публики вернулся бы обратно в свою семью, сообщает kp.ru.

По информации Союза кинематографистов, церемония прощания с народным артистом состоится 1 февраля. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище. Это было последним желанием гениального артиста – упокоиться рядом с любимой женой Ниной.