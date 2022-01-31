В Краснодаре пройдет заседание оперативного штаба по коронавирусу

Число заболевших коронавирусом за сутки выросло с полутора до 1,9 тысяч. Еще пару месяцев назад их сочли бы катастрофическими. Но именно таков был прогноз, когда новый штамм ковида "омикрон" попадет в регион.

По данным врачей, такой вид мутации COVID-19 чрезвычайно заразен. В Краснодаре и крае 30 процентов госслужащих уже отправили на удаленку. Но есть вероятность, что эти меры защиты от распространения инфекции далеко не единичны.

На днях планируется заседание оперативного штаба, где могут принять новые меры по борьбе с коронавирусом.

Так, в крае могут ввести частичную удаленку для учеников школ и студентов техникумов, колледжей и вузов. Аналогичную меру, не дожидаясь, решений Роспотребнадзора приняли в КубГУ, распустив учащихся по домам.

- В общей сложности в регионе из-за выявленных случаев заболеваний COVID-19 закрыты 730 классов и групп в детских садах. А 25 января их количество составило 372. Сейчас в 72 детских садиках закрыты 190 групп (129 по данным на 25 января). В 192 кубанских школах закрыты 540 классов (243 неделей ранее). В Новороссийске закрыта школа №23, а в Северском районе — лицей. В связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции не работают 50 групп в колледжах и лицеях региона, - озвучили , данные в оперативном штабе Краснодарского края.

Планируется, что заседание оперативного штаба, где возможно принятие новых мер борьбы с ковидом, состоится в среду, 2 февраля.

А тем временем врачи напоминают, что единственный способ обезопасить себя от инфекции - это вакцинация. И только когда сформируется коллективный иммунитет, инфекцию можно будет победить. В Краснодарском крае вакцины в достатке во всех прививочных пунктах. Надо только прийти и поставить спасительную прививку.