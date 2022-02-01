На Кубани бывшего начальника райотдела ГИБДД и двух его подчиненных подозревают во взяточничестве

После случившегося сотрудников МВД уволили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани сразу три экс-сотрудника в погонах заподозрили во взяточничестве. Проверка ведется в отношении бывшего начальника отдела ГИБДД в Староминском районе. В разбирательствах фигурируют фамилии и двух его уволенных подчиненных.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», эпизоды, которые вменяют бывшим правоохранителям, произошли еще в декабре 2020 года. По предварительной версии следствия, двое инспекторов ДПС остановили на трассе КамАЗ. Большегруз, как зафиксировали майор полиции Попов (фамилии изменены – прим.ред.) и лейтенант полиции Васильев, выехал на встречку на участке дороги «Краснодар – Ейск».

- На шофера собирались составить протокол о правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Это влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. Но сотрудники ДПС предложили водителю «договориться», - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Решение вопроса оценили в 10 тысяч рублей. Сумму озвучил, как полагают следователи, начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Староминскому району Суханов. Но сам он деньги брать не решился – за него это сделал лейтенант полиции Васильев. А уже саму взятку передал его коллега, майор полиции Попов. Но все же сотрудники в погонах «погорели». О передаче «гонорара» стало известно силовикам. После этого была организована служебная проверка, во время которой информация о преступлении подтвердилась.

- В июне 2021 года из органов внутренних дел «в связи с совершением проступка, порочащего честь» уволили 35-летнего начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Староминскому району. На службе он числился с 2003 года, - уточнил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – А позднее по той же причине были уволены и двое его подчиненных. Известно, что 36-летний Попов проработал в органах чуть меньше 15 лет, а его коллега, 33-летний Васильев прослужил 10 лет.

Но на этом наказание для теперь уже бывших сотрудников МВД не закончились. Расследование уголовного дела продолжается. Экс-начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Староминскому району находится под домашним арестом. Его подчиненным меру пресечения не избрали. По закону фигурантам уголовного дела грозит до одного года лишения свободы. Но не исключено, что они могут отделаться исправительными работами на тот же срок.