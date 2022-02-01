Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 февраля 2022 года: свыше 653 тысяч жителей столицы Кубани привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Свыше 653 тысяч жителей столицы Кубани привились от COVID-19. Это самый высокий показатель в Краснодарском крае.

Отмечается, что прививку поставили 600 подростков. Это жители краевого центра.

Отметим, что получить вакцину от коронавируса можно в 60 пунктах. Несколько прививочных кабинетов даже работают круглосуточно.

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