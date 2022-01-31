На Кубани собака насмерть загрызла хозяйку

Овчарка загрызла хозяйку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Щенка немецкой овчарки в семье Тамары Семеновой купили с надеждой вырастить верного помощника. Собака должна была стеречь хозяйский покой, а заодно и имущество. Однако, отношения у хозяев с домашним животным не заладились сразу. Овчарка бросалась на людей, особенно доставалось 56-летней хозяйке, которую та неоднократно кусала.

В поселковой администрации о тяжелом норове овчарки знали. Глава Новолабинского сельского поселения Андрей Гусев даже предлагал семье усыпить животное, сообщает местный паблик «Усть-Лабинск. Инфо». Неадекватное поведение пса, мол, пугает соседей. Хозяева отказались, не смогли предать любимца, да и надеялись перевоспитать его.

Трагедия случилась 29 января 2022 года. Как сообщают знакомые семьи, хозяйка вышла покормить животное, когда оно внезапно напало на нее сзади. Окровавленную мать, лежащую на земле, обнаружил сын. Он немедленно вызвал неотложку и полицейских. Прибывшие на место эксперты говорят, что на теле женщины не осталось целого места. Псина буквально истерзала ее. Врачам скорой помощи осталось только констатировать смерть от многочисленных укусов.

- В 17.40 во дворе домовладения был обнаружен труп женщины 1966 года рождения, ее загрызла собака, - рассказал "КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Близкие сейчас не могут поверить и в смерть своей родственницы, и в то, что это сделал их четвероногий питомец.

- Собака была воспитанной. Мы не знаем, что произошло и почему она набросилась на хозяйку сзади, - горюют сейчас родственники.

Немецкие овчарки считаются очень сообразительными собаками. Они легко поддаются дрессуре и преданы хозяевам. Считается, что авторитет человека для них беспрекословен. Поэтому семья Семеновых выбрала в качестве домашнего защитника именно эту породу. Что послужило агрессивному всплеску собаки никто не понимает. Пес-людоед был застрелен полицейскими на месте.

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