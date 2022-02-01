В Сочи огромная волна чуть не смыла в штормовое море отца с ребенком

Жуткий момент попал в объектив камеры телефона случайных прохожих. Фото: кадр из видео.

В Сочи уже не первый день бушует непогода. После снегопада на курорте поднялся сильный ветер. Спасатели предупреждают о смерчах, просят людей отказаться от прогулок около моря. Но эти предупреждения, похоже, решил проигнорировать мужчина с ребенком. Рискуя жизнью, он вышел на мол с малышом. Этот жуткий момент попал на видео женщины, которая находилась неподалеку.

На кадрах видно, что мужчина стоит на пирсе вместе с крохой, которому от силы два года, и, судя по всему, пытается сделать фотографию на мобильный телефон. Бушующее море горе-папашу явно не смущает.

В какой-то момент накатила волна и сбила ребенка с ног. Хорошо, что отец устоял и смог удержать его за руку.

Отец, вероятно, не ожидал, что море настолько сильно выйдет из берегов. По словам очевидцев, мужчина с ребенком не пострадали, хотя и были очень напуганы — их чудом не унесло в штормовое море.

Поведение мужчины вызвало возмущение пользователей сети.

- Когда уже люди поймут, что с морем, тем более таким, шутить нельзя. В доли секунды могло смыть, - пишут люди.

Спасатели вновь обратились к жителям и гостям Сочи и попросили быть осторожными при прогулках вблизи бушующей стихии. Непогода на курорте продлится еще пару дней. На время сильного ветра стоит остаться дома и воздержаться от походов к морю.

Напомним, 25 февраля 2020-го в Сочи унесло в море двух школьников. Напомним, 14-летние Никита Ш. и Сергей П. решили перейти реку Псезуапсе по небольшому участку суши, насыпи из гальки, в том месте, где она впадает в море. Сотни людей искали подростков в надежде найти живыми. Но лишь спустя месяц тело одного из подростков обнаружили в Лазаревском районе курорта. А тело его товарища не найдено до сих пор. Спасатели говорят - шансов обнаружить его останки на сегодняшний день практически нет.