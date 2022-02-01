Вихри над Черным морем. Спасатели предупредили о смерчах на курортах Краснодарского края

Над Черным морем прогнозируют смерчи

МЧС предупредило - до вечера 1 февраля в районе Сочи прогнозируются смерчи над морем.

- На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем, - пояснили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – Просим всех быть внимательными и тут же покинуть берег моря, если увидели смерч. Он может выйти и на берег.

- В связи с возможным природным явлением все городские службы находятся в режиме повышенной готовности, - пояснили в мэрии Сочи. - Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Смерч над морем зимой последнее время событие нередкое. Так несколько дней назад вихрь образовался в районе Анапы и даже вышел на сушу, разрушив на берегу Большого Утриша пляж, кафе и баню.

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Смерч под Анапой разворотил половину набережной

Мощный грозовой фронт настиг Анапу. Над курортом сгустились черные тучи. А через несколько минут образовался огромный смерч. Воронка сначала кружила в море, а затем вышла на сушу и разнесла набережную.

- Смерч закружил в районе Утриша. И стремительно направился на нас. Мы убегали как можно дальше, - рассказывает один из очевидцев (продолжение)