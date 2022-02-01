Краснодарскому краю предсказали «температурный обрыв» к концу рабочей недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Череду ненастных циклонов в Краснодарском крае на короткое время прервет небольшой промежуточный гребень антициклона. Солнечные лучи будут активно прогревать воздушные массы, что приведет к таянию уже почерневших сугробов. По прогнозам, в дневные часы отметки на столбиках термометров превысят +10 градусов, а на побережье воздух прогреется до +13. Но нет, о весеннем настроении говорить пока рано. Краснодарскому краю предсказали «температурный обрыв» - после мощного потепления на Кубань придут морозы.

- В настоящий момент в регион поступает теплый воздух с Балкан, поэтому будет идти дождь, - рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Южные потоки будут доминировать ближайшие несколько дней. Так что потепление усилится, и снег станет таять еще быстрее! А в конце недели похолодание охватит даже Причерноморье.

В пятницу и субботу, 4 и 5 февраля под влиянием холодного фронта дожди опять станут переходить в снег на Кубани. При этом отметки резко рухнут вниз. В Краснодаре даже в дневные часы температура будет около нуля. На побережье воздух прогреется лишь до +3 градусов. При этом, по прогнозам синоптиков, в некоторых районах ожидаются морозы - уверенный минус будет в основном в предгорье. Там же пройдет снег.

А пока спасатели следят за ситуацией, где активно тают сугробы. Напомним, по состоянию на утро 1 февраля, в четырех районах продолжают откачивать воду с придворовых территорий. Кроме того, до конца 1 февраля на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Объявлено штормовое предупреждение.

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