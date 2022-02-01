Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов обратился к легендарному Джанлуиджи Буффону

Скриншот с YouTube-канала Nobel

Спортивный журналист Нобель Арустамян записал интервью европейского уровня – с легендарным вратарем Джанлуиджи Буффоном. Нобель со своей командой поехал в Парму, где Джиджи когда-то начинал карьеру, и именно там встретился с итальянским тренером и его знакомыми.

Вопросы звучали от нескольких игроков российских команд. В том числе при записи программы показали видеообращение от вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова. Кубанский спортсмен спросил про психологическое состояние вратаря.

- Возможно ли идти от матча к матчу на протяжении всей карьеры с максимальным настроем и самоотдачей? А также хочу узнать, как справляться с выгоранием после эмоциональных и насыщенных матчей? – спросил Сафонов.

На что легенда ответил, что у людей есть определенные ограничения, это неизбежно, нужно уметь ими управлять.

- Если я оказываюсь в ситуации, когда за две-три недели нужно сыграть два-три очень важных матча, естественно, что сложно к ним подходить одинаково с точки зрения нервного напряжения. И поэтому к первому матчу ты подойдешь с полным баком эмоций. А ко второму – чуть поменьше. В третьем – я переключаюсь на идею энтузиазма, придумываю что-то, что способно стимулировать меня и передать энергию. Это позволяет играть матч хорошо, - прокомментировал вопрос Буффон.

Ведущий поблагодарил лучшего вратаря за полный и развернутый ответ и сказал, что краснодарский футболист наверняка останется им доволен и воспользуется при возможности советом.