Телефоны раскалены, медики – в аврале: главврач больницы скорой медицинской помощи Краснодара сделал заявление из-за роста заболеваемости COVID-19

В больницах нагрузка на медиков выросла в разы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на заявления санитарных врачей о том, что коронавирус находится под контролем, ситуация остается достаточно тревожной. Число заболевших за сутки уже превышает 2300 человек, хотя за день до этого зараженных было на 1000 меньше. В больницах нагрузка на медиков выросла в разы. Телефоны скорой в последние дни раскалились до предела.

В связи с этим главврач больницы скорой медицинской помощи Краснодара Николай Босак сделал важное заявление.

Главврач больницы «скорой помощи» Краснодара Николай Босак.

– Мы регистрируем ежедневное увеличение обращений в службу скорой помощи от жителей Краснодара и края с разными симптомами (повышение температуры, насморк и боль в горле), - говорит Николай Босак. – Но в последнее время заметили, что часто стали звонить люди с вопросами организационного характера. Например, по телефону 103 спрашивают, как выписать больничный лист, где взять лекарства, где сделать ПЦР-тест, какой препарат лучше снижает температуру. То есть это звонки от жителей, которым не требуется срочная медицинская помощь.

За последние дни поступило более трех тысяч звонков в скорую. Бригады медиков порядка тысячи раз выезжали по адресам, где требовалась помощь.

– Мы понимаем беспокойство людей. Но сильно переживаем, что из-за таких звонков все наши операторы перегружены, – объяснил Николай Босак. - Нам не смогут дозвониться люди с серьезнейшими заболеваниями, кому стало плохо. Не отменяются инфаркты и инсульты, продолжают случаться аварии.

Напомним, жителей Кубани по-прежнему призывают привиться от коронавируса.

- Сейчас наша основная задача - максимально увеличить темпы вакцинации именно среди пожилых людей, - говорил ранее главный внештатный инфекционист Краснодарского края Сергей Зотов.

По словам медика, если вы хотите позаботиться о своих пожилых родственниках, ограничьте свои визиты к ним домой и убедите их поскорее привиться от коронавируса.

ВАЖНО!

На Кубани работают горячие линии, а также колл-центры поликлиник по месту жительства. Количество дежурных операторов увеличили из-за роста заболеваемости COVID-19. Специалистам можно задать вопросы по профилактике и лечению вирусных инфекций.

КОНКРЕТНО

По каким номерам звонить?

- Единый номер 122 по вопросам коронавируса. По нему жители могут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств. Звонок бесплатный.

- Горячая линия министерства здравоохранения Краснодарского края – 8-800-2000-366.

Кроме того, жителям Краснодара напомнили телефоны горячих линий городских поликлиник:

Поликлиника №3 тел. 89184352978

Поликлиника №4 тел. 89888880339

Поликлиника №5 тел. 8861201-27-05

Поликлиника №7 тел. 89649330392

Поликлиника №8 тел. 89284015127

Поликлиника №9 тел. 89189573011

Поликлиника №10 тел. 89615014060

Поликлиника №11 тел. 8861263 07 99

Поликлиника №12 тел. 89604750272

Поликлиника №13 тел. 89913366, 88002229913

Поликлиника №14 тел. 89189982151, 89385170991

Поликлиника №15 тел. 89883343345

Поликлиника №16 тел. 89061877831, 89648999833

Поликлиника №17 тел. 89002602268

Поликлиника №19 тел. 89180754370, 2240259

Поликлиника №22 тел. 89002958963, 89528641135

Поликлиника №23 тел. 886129072 90, 892820922000

Поликлиника №25 тел. 89288842989, 89385402060

Поликлиника №26 тел. 88619910724

Поликлиника №27 тел. 89180600564, 2375515.

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