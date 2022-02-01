«Девять врачей на больничном, мы разрываемся». Что происходит в детской поликлинике Краснодара в разгар «омикрона»

Фото: google.ru/maps

Понедельник, кажется, самый тяжелый день для взрослых и детских поликлиник Краснодара. После выходных в коридорах к регистратурам выстраиваются вереницы людей: взять карту на плановый прием, записаться к врачу, поставить печать, а также уточнить многие другие вопросы. А рост заболеваемости коронавируса вместе с сезонными болячками в разы повысил нагрузку на медучреждения.

«Девушка, я тоже просто спросить!», «Куда вы лезете без очереди!», «Что за дурдом», «Я к медсестре!», - озлобленно кричат у кабинетов пациенты. А в детских поликлиниках напряженная обстановка сопровождается еще и плачем уставших малышей.

В краснодарской детской поликлинике №2, что на Восточно-Кругликовской, очередь из людей прямо с порога. Здесь когда-то оборудовали столик для персонала, чтобы всем пациентам измерять температуру и проверять маски. Но из-за потока пациентов и нехватки медработников делать это некому. Антиковидные процедуры оставили на совесть жителей.

- Девушка, здесь врач принимает? - спрашиваю последнюю в очереди пациентку на своем участке.

- Нет, она уволилась.

- А вот в этом кабинете? – показываю на следующую дверь.

- А этот врач на больничном. Идите в любой свободный, где принимают, - посоветовала девушка, объяснив, что сама именно так и поступила.

После нескольких секунд осознания сложности ситуации увидела, как один из кабинетов покидает женщина с ребенком. К нему очереди не было. Иду туда.

- Здравствуйте, а вы сможете нам справку в детский сад дать? Врач нашего участка уволилась, другая - на больничном… - объяснила я и напросилась, чтобы не стоять в очередях к трем врачам, которые работали в этот день.

- Проходите, что ж с вами делать, - вздохнув, ответила медсестра.

После осмотра сотрудница поликлиники настрочила на листочке, на котором были заранее проставлены печати, что ребенок здоров и может посещать детский сад. А в разговоре между слов пожаловалась на нехватку персонала, мол, многие медики заболели ковидом по второму кругу.

- У нас только сегодня на больничный с коронавирусом ушли девять человек. Работаем на износ. Но другого выхода нет, - печально вздохнула женщина.

Медики – они сейчас как роботы, лечат людей, будто проводя через конвейер по несколько десятков человек в день. Но в отличие от автоматизированной железки – они живые, они люди, их тоже косит вирус. И в ситуации, когда пандемия накрыла новой волной не только регион, но и всю страну, врачи уже, кажется, не призывают, а умоляют жителей прививаться. Стоит отметить, что именно массовая вакцинация помогла снизить смертность от COVID-19

ОФИЦИАЛЬНО

- Сегодня мы видим рост заболевания коронавирусом. В данной обстновке необходимо не допустить ситуацию, когда система здравоохранения перестанет справляться с нагрузкой. Приняли решение приостановить диспансеризацию и профосмотры в поликлиниках края до стабилизации эпидситуации. А освободившихся врачей перенаправим на оказание первичной помощи в амбулатории, – сказал первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась на заседании оперштаба. - Помогать медикам справляться с огромным потоком звонков будут студенты медицинского университета и колледжей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефоны раскалены, медики – в аврале: главврач скорой помощи Краснодара сделал заявление из-за роста заболеваемости COVID-19

Николай Босак рассказал о ситуации на подстанциях (читайте далее)