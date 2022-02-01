Ребенок был в «мертвой зоне»: В Краснодаре водитель объяснил ситуацию с запертой в автобусе школьницей

Сам шофер объяснил, что не заметил девочку, потому закрыл двери. Фото: instagram.com/stk_kuban

В Краснодаре 12-летнюю девочку заперли в автобусе, который следовал по маршруту №11. По словам матери, школьница собиралась выйти на улице Думенко. Но водитель остановил маршрутку, не доехав до остановки. После этого он, молча, закрыл салон, не убедившись, есть ли внутри пассажиры, и ушел.

- Естественно, ребенок испугался. Она не успела даже сказать, что она все еще в салоне, - рассказывала родительница в соцсетях. – Дочь позвонила мне, мы с супругом приехали минут через 10 и с помощью аварийной кнопки открыли дверь. Водитель так и не вернулся.

Девочка не пострадала, но у многих пользователей в соцсетях поступок шофера вызвал недоумение. На следующий день после того, как ролик распространился в соцсетях, сам мужчина записал видеообращение со своей версией произошедшего.

Александр Стариков, который был за рулем автобуса №11 маршрута, объяснил, что во время движения сработала аварийная сигнализация. Из-за технической неисправности транспорта ехать дальше было нельзя.

Александр остановил автобус, посмотрел в зеркало заднего вида - в салоне, по его словам, никого не было.

- У меня есть мертвая зона, но обычно все пассажиры на «конечной» выходят или готовятся к выходу, - объясняет водитель на видео. - Я собрал выручку, оделся, вызвал слесаря, пошел в туалет, зашел в магазин. Отсутствовал буквально минут 10-15. Подхожу к автобусу, а дверь открыта.

В Союзе транспортников Кубани напомнили о том, что в подобных ситуациях не нужно волноваться. В салоне всегда размещены телефоны экстренных служб и контролирующих органов, по которым можно позвонить в случае любого форс-мажора.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ