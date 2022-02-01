«Стоим часами». В поликлиниках Краснодара выстраиваются очереди на прием к врачу

Краснодарцы стоят в очередях на улице. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На Кубани растет количество больных ковидом. И поэтому 0на Кубани приостановлены профосмотры и диспансеризация. Освободившиеся медики будут вести первичный прием больных – тех, кому сейчас очень нужна помощь.

- На одного участкового врача-терапевта количество пациентов и вызовов на дом увеличилось в три раза - с 20 до 60 пациентов в день. Выросло количество обращений и в службу скорой медицинской помощи - за сутки поступает около семи тысяч вызовов, - подчеркнул министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Много пациентов сейчас и в краснодарских поликлиниках. Людей, желающих попасть на прием к врачу так много, что они простаивают в очередях к специалисту или чтобы сдать ПЦР-тест. В городских пабликах начали публиковать кадры из поликлиник, где толпятся люди. «КП» решила проверить, что все же происходит в поликлиниках.

Сначала мы заглянули в детскую поликлинику № 2 на улице Восточно-Кругликовской. Тут врачи делают все, чтобы принять каждого. Однако медики тоже люди и тоже имеют право на больничный. Здесь заболели сразу 9 сотрудников, но помощь деткам оказывается. В силу возможностей.

У филиала поликлиники № 12 на улице Вавилова растянулась очередь. Здесь организована красная зона для тех, кто обратился за медицинской помощью с признаками ОРВИ или гриппа, тут же берут тест на ковид.

Красная зона в поликлинике увеличила режим работы. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Но попасть в заветный кабинет не так-то просто. Наплыв больных начался в понедельник, 31 января. Сегодня он не уменьшился. К основной очереди прибавились те, кто не попал на прием.

- Наша семья плохо себя чувствует уже с выходных. Отправили сдавать анализ. Вчера простояли до 15 часов, но нас и еще 10 человек не приняли. Пришли опять. Надеюсь, успеем, - рассказала «КП»-Кубань» пациентка поликлиники № 12 Татьяна. – В понедельник тут был скандал. Стоять по два-три часа никто не хочет и не может, когда плохо.

- Для удобства пациентов, врачей на приеме стало больше. Увеличили время забора анализов. Теперь вместо одного часа, тесты на коронавирус берут с 10 до 15 часов, - пояснили в поликлинике. – Поймите, мы делаем все возможное, чтобы помочь людям. Но поток стал больше, мы захлебываемся. Постоянно напоминаем пациентам о важности вакцинации, о соблюдении правил – носить маски, обрабатывать руки антисептиками. Знаете, если бы люди активнее прививались, нам, врачам, было бы легче. Поэтому покажите эти очереди, в них половина людей – без вакцины. Может, хоть так-то до населения дойдет, что прививка – это не зло.

А вот на обычном приеме у терапевтов в поликлинике № 12 людей не так много. Краснодарцы в основном идут, чтобы открыть или закрыть больничный, проверить давление, выписать лекарства. В коридорах в основном мирно сидят пенсионеры – обычная картина для этой поликлинике.

Как говорят врачи, поток больных в ближайшие дни не сократится.

- Поэтому мы просим звонить на горячие линии, а также колл-центры поликлиник по месту жительства, чтобы получить консультацию или оформить больничный, - говорит главный врач больницы скорой медицинской помощи Краснодара Николай Босак.

- Количество дежурных операторов на телефонах горячих линий увеличили из-за роста заболеваемости COVID-19, - пояснил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. - Специалистам можно задать вопросы по профилактике и лечению вирусных инфекций.

Но главной рекомендацией по защите от коронавируса остается вакцинация. Она может защитить от опасной инфекции. Уже сейчас можно сказать, что прививки снизили смертность среди пациентов с COVID-19.

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