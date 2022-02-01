Отверженная дочь не пришла хоронить Леонида Куравлева

Прощание с Леонидом Куравлевым Фото: Иван МАКЕЕВ

За час до назначенного времени возле Центрального зала клинической больницы на московской улице маршала Тимошенко, где была назначена гражданская панихида по Леониду Куравлеву, стали собираться люди. В основном, журналисты – фотографы, корреспонденты, съемочные группы с телекамерами. Где же поклонники мэтра отечественного кино? – перешептывались сотрудники больницы. Надеялись, что еще подойдут. Но на прощание с прекрасным артистом и невероятно скромным и скрытным человеком пришло до обидного мало людей, сообщает kp.ru.

Особенно пронзительно выглядело пустое место у гроба, там, где должны были стоять дети Леонида Вячеславовича. С окаменевшим и скорбным лицом стоял сын Василий, а вот дочь Екатерина вообще не пришла хоронить отца. В последние дни жизни Куравлева ходили слухи о сильном разладе в его семье. Поговаривали, что в дом престарелых больного артиста сдала именно дочка и он затаил на нее страшную обиду из-за этого. Сотрудники пансионата даже признались, что, когда Екатерина приезжала проведать его, тот притворялся, что спит.

Но, выяснилось, что Екатерина заболела, и именно плохое самочувствие не позволило ей проводить в последний путь отца.

Прощание с Леонидом Куравлевым Фото: Иван МАКЕЕВ

Но были внуки. Степан, Федор, Григорий трогательно простились с дедушкой.

- Дед, я тебя очень люблю, мне будет тебя не хватать, - практически прорыдал 18-летний Степан, которого называют точной копией звездного деда.

Не скрывал горя от утраты и Василий Куравлев, сын актера.

- Папа, для меня ты не умер, а перешел в другое измерение. Мы будем общаться через твоих героев, через добрые детские воспоминания, которые остались о тебе и о маме. Я с тобой не прощаюсь, папа. Спасибо тебе большое! Я тебя очень люблю, мы всегда будем вместе, - kp.ru приводит последнее слово наследника. Василий словно отказывается признавать смерть отца.

Леонид Вячеславович обрел бессмертие в своих ролях. Таким он и останется в памяти поклонников – харизматичным Жоржем Милославским, асоциальным, но любимым зрителями Афоней, криминальным Валькой Копченым, за которыми скрывался сам он, скромный человек, всю жизнь любивший одну-единственную женщину – свою жену Нину. А после ее смерти стал угасать сам.

Наследники великого актера исполнили его последнюю волю. Покой Леонид Куравлев обрел рядом с любимой женой на Троекуровском кладбище.