Детские площадки, арт-парк и фотозоны: пляж в Туапсе станет неузнаваемым

Фото: пресс-службы администрации города Туапсе.

Городской пляж – первое, что видят приезжающие со стороны Сочи гости Туапсе. Для туапсинцев во все времена Городской пляж был местом притяжения для прогулок, занятий спортом и, конечно, любимым местом для купания в летний сезон. К слову сказать - климатическая зона, в которой находится город Туапсе, позволяет круглый год любоваться любимым морем на берегу, а купальный сезон многие открывают в мае, а закрывают уже в октябре. А сколько хороших фильмов снято на побережье Туапсе?! Одна только «Бриллиантовая рука» чего стоит.

Действительно, местная природа завораживает своими фантастическими пейзажами, которые приносят уйму положительных эмоций как для местных жителей, так и для гостей города. Поэтому Городской пляж уже многие-многие годы является любимым местом отдыха и детей, и взрослых.

Но, конечно, особое время для пляжа – лето! Для всех нас лето - самая желанная пора, пора отпусков и летних каникул, пикников и невероятных путешествий, а в одном из главных вопросов «Куда пойти отдохнуть?» мы все сходимся во мнении – конечно, «У моря!», а именно в места, где можно комфортно и безопасно проводить время на берегу и в воде.

Фото: пресс-службы администрации города Туапсе.

- Для многих из нас Городской пляж действительно любимое место в городе, куда приходят отдыхать целыми семьями. Поэтому мы очень ждем, чтобы эта территория обновилась, стала более современной и удобной, - рассказывает коренная жительница Туапсе.

В первую очередь жители и отдыхающие хотят хорошо организованный, чистый и комфортный пляж с прямым доступом к воде. Немаловажно и наличие благоустроенных мест отдыха, мест для занятия групповыми и индивидуальными видами спорта и велодорожек.

«Пляж должен стать визитной карточкой города, должен отражать идеологию проектирования городской среды, подход к отдыху жителей и гостей города. Пляж должен напоминать нашим гостям, как здорово было в нашем городе, и порождать желание вернуться снова», - это мнение жителей города Туапсе.

Фото: пресс-службы администрации города Туапсе.

В ожидании перемен

Туапсинский балкерный терминал, входящий в группу Национальной транспортной компании, не остался в стороне от запроса жителей черноморского города и активно оказывает содействие и финансовую поддержку в развитие городской среды, социальных проектов и программ, реализуемых на территории Туапсе. Градообразующее предприятие ТБТ нередко выступает как соинвестор проектов по благоустройству, что идет городу только на пользу.

В 2021 году при поддержке ТБТ заявка администрации Туапсинского городского поселения вышла в финал всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и привлекла в местный бюджет грант более 80 000 000 рублей.

- Совместными шагами в ходе подготовки конкурсных документов жители города Туапсе выбрали территорию Центрального городского пляжа – одного из важнейших общественных пространств города, расположенного на живописном побережье. Прошедшие общественные обсуждения, этапы открытого голосования, анкетирование, в которых приняло участие более 5 тысяч горожан, подтвердили запрос туапсинцев на создание современного общественного пространства у моря, привлекательного для туристов и местных жителей. Концепция нового пляжа сочетает в себе современные технологии и культурное наследие города с его ценностями, историей и природными особенностями, - сообщают в пресс-службе Туапсинского балкерного терминала.

В ходе регламентированных этапов всероссийского конкурса подготовлен проект, концепция которого имеет яркий посыл и называется «У моря», где главным является сделать пляж комфортным местом отдыха, местом встреч, событий, мероприятий, одним словом - точкой притяжения. Для проекта Туапсинского городского пляжа важен союз человека с природой и с самим собой. Важно, что в нем будут использованы природные материалы, а колорит объектов подобран в сочетании с природным окружением.

Морская прогулка

В проекте благоустройства пляжа заложена объемная, грамотно выстроенная концепция. У входной группы предусмотрены малые архитектурные формы, навигационный и информационные стенды. Пляж – это место, куда мы стремимся приходить семьями, поэтому без детского сквера никак. Все территории для детей ориентированы на возрастные группы 6 - 12 и 12 - 16 лет. Включают в себя небольшой экстрим-парк и рекреационную зону для родителей, а детская территория для игр на береговой линии рассчитана на детей от трёх до шести лет и представляет собой зону с детскими активностями на песке и теневым навесом.

Променад, а это вся набережная городского пляжа, включая территорию с торговыми павильонами, представит целая улица, для которой будет подобран общий визуальный облик, МАФы с навесами и озеленением.

Просьба молодежи об открытии арт-парка также не осталась в стороне. Арт-парк включает в себя входную зону, зону с арт-объектом, теневую зону с навесами, смотровую площадку, рекреационную зону с буккроссингом, лекторий, а его Фестивальная зона будет со сценой и площадкой для проведения массовых мероприятий.

Проектом «У моря» предусмотрено зонирование для маломобильных граждан, оно будет перенесено с центральной области пляжа ближе к входу для удобства перемещения. Предполагается инклюзивно-оборудованная площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Профессиональным спортсменам и всем любителям здорового образа жизни тоже понравится на благоустроенных территориях городского пляжа. Для них будет реконструирована воркаут-зона, включающая в себя площадку с уличными тренажёрами, трибунами для зрителей, а для любителей волейбола предусмотрены две площадки для игры и трибуны для зрителей.

Фото: пресс-службы администрации города Туапсе.

Зона над водой представит собой пирс со смотровой площадкой, рекреационным пространством, фотозоной, качелями с панорамным видом и арт-объектами.

Береговая линия, планируемая под основное место отдыха на пляже, будет оборудована навесами, лежаками, кабинками для переодевания и летним душем.

Пляж как импульс для развития города

Новая концепция пляжа подразумевает, что он будет работать и в зимнее время. Меняется сценарий посещения: долговременное пребывание сменяется кратковременным. Несмотря на прохладную погоду, людей притягивает эстетика зимнего моря и пустой пляж, поэтому проектом предусмотрено появление небольших кафе, а защита от ветра позволит приезжать на пляж чаще и проводить здесь больше времени.

Совместный с администрацией города Туапсе и ТБТ проект «У моря» учитывает условия для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского пляжа.

- Это позволит создать новые рабочие места в индустрии гостеприимства – точки общественного питания, гостиницы, экскурсии и многое другое. Проект станет драйвером роста для предприятий туризма и связанных отраслей и будет способствовать повышению предпринимательской активности в Туапсе, - сказал председатель Совета депутатов Туапсе Владимир Стародубцев.

- Благополучие сотрудников Туапсинского балкерного терминала группы НТК и их семей является для нас приоритетом. Нам крайне важно, чтобы люди работали и жили в комфортных условиях. Пляж в Туапсе многие годы был и остается одним из центров отдыха. Поэтому мы считаем, что его благоустройство значительно повысит качество жизни туапсинцев и позволит лучше раскрыть туристический потенциал города. Среда будет доступной и безопасной для всего населения, с комфортными зонами для тихого отдыха. В Туапсе данный проект благотворно скажется на социально-экономическом развитии города и курортов Краснодарского края в целом, - комментирует исполнительный директор ООО «Туапсинский балкерный терминал» Александр Дудко.

Туапсинский балкерный терминал (НТК) принимает активное участие в деле сохранения окружающей среды, является социально ответственным предприятием, вносит свой вклад в оздоровление окружающей среды, внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимая активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов и социальных программ.

Для справки: АО «Национальная транспортная компания» (НТК) - новый транспортный холдинг, в который входят Мурманский морской торговый порт, «Дальтрансуголь» в Ванино, «Малый порт» в Находке, балкерные терминалы в Туапсе и Мурманске. Все порты специализируются на навалочных и генеральных массовых грузах — минудобрениях, руде, строительных материалах, угле и других. Ключевыми партнерами компании являются СУЭК, ЕвроХим и СГК. По размеру вагонного парка под управлением НТК занимает 4-е место среди крупнейших операторов РФ (3-е место по полувагонам). По суммарному объему перевозок железнодорожным транспортом, а это около 110 млн тонн в 2020 году, НТК является крупнейшим клиентом РЖД с долей грузов СУЭК и ЕвроХим – 80%. На предприятиях СУЭК, Еврохим, СГК и НТК работают более 100 000 человек. Основной акционер Андрей Мельниченко.