Будут вместе до конца. Тяжелобольную маму и ее единственного сына не разлучат в Сочи

В паллиативных отделениях оказывают поддержку неизлечимо больным людям Фото: Алексей ФОКИН

Несколько дней внимание общественников, да и других неравнодушных людей, было приковано к сочинской семье, состоящей всего из двух человек- 16-летнего мальчика и его тяжелобольной мамы. Несколько лет назад женщине поставили страшный диагноз. Неизлечимая болезнь прогрессировала, терапия оказалась бессильной, дальше только паллиативное отделение местной больницы. В таких палатах оказывают поддержку смертельно больным пациентам и, как правило, паллиативные отделения становятся последним медицинским учреждением для умирающих людей.

Кроме мамы у мальчика не было других взрослых родственников. Официально такие дети попадают под статус «оставшегося без попечения родителей». Подростка стали готовить к отправке в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Вот только ближайшее такое учреждение оказалось в Апшеронске, за 200 км от больницы, где под круглосуточным наблюдением сиделок находилась мама подростка. Любящих друг друга родных людей поставили перед фактом - по действующему законодательству они должны расстаться.

Мария Львова-Белова узнала о трагедии сочинской семьи из социальных сетей. Фото: marialvovabelova

- Мальчик сильно переживал. Специалисты подтвердили, что у него тесная связь и очень теплые, близкие отношения с мамой. Сейчас, когда им обоим приходится нелегко, возможность видеться и общаться хотя бы изредка - крайне необходима, - написала в своем аканте уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, когда узнала об этой страшной ситуации.

К детскому омбудсмену обратились люди, которых затронула эта невероятно грустная история сочинской семьи. Они попросили помочь мальчику. Львова-Белова связалась с вице-губернатором Краснодарского края Анной Миньковой, которая помогла найти выход из ситуации.

- Это был тот случай, когда к работе по правилам добавили сердце. Думается, что, если речь идет о сохранении семьи, без этого не обойтись. Спасибо за неравнодушие всем, кто не прошел мимо, и помог двум родным людям быть рядом, - Мария Львова-Белова рассказала всем неравнодушным о том, что мальчик и его мама не будут разлучены.

Обстоятельства удалось преломить. Школьник останется в Сочи, он нашел временный дом в школе-интернате. У мальчика будет возможность каждую неделю навещать любимую маму. Для него разработали индивидуальный план сопровождения. Мальчика будут поддерживать психологи и социальные педагоги.

В перспективе, подросток сможет обрести дом в замещающей семье. Кандидаты на оформление опеки уже есть.