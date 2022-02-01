Семья диких кабанов наловчилась требовать еду у водителей под Новороссийском

Семья диких кабанов обложила ланью водителей под Новороссийском. Фото: altroad

Необычный контакт с представителями дикой природы пережили автомобилисты под Новороссийском. На оживленную трассу вышла целая семья диких кабанов: самка и шесть поросят. Животные буквально взяли в осаду остановившихся от любопытства водителей и стали нагло требовать чего-нибудь вкусненького.

Угощения съедали прямо с рук, похрюкивая от удовольствия и ни капельки не боясь человека.

- Абсолютно без агрессии, хотя обычно самка поросят активно защищает от посторонних. Мать, наоборот рядом с ними трапезничала и прямо с рук у людей принимала угощения, - рассказал тревэл-блогер Илья Маковецкий, который стал свидетелем этой встречи и покормил голодных поросят и их маму.

Самка и поросята буквально вырывают еду и з рук. Фото: altroad

Угощениями парнокопытные не перебирали. Не побрезговали ни огрызком яблочка, ни остатками кофе латте. Почуяв в напитке молоко, съели даже снег, куда кофе немного пролился.

- Таких голодных зверей я не видел давно, - признается Маковецкий.- Яблоки свиньи ели так, что за ушами трещало.

Выяснилось, что это не разовая акция оголодавшего семейства. Группировка регулярно промышляет на этом отрезке дороги рядом с Кабардинкой. Люди считают, что обычно осторожных животных выгнал к людям голод. Выпавшей в лесу снег чуть подтаял, а после мороза схватился коркой, скрыв под собой всю кормовую базу диких кабанов: корешки растений и насекомых.

Впрочем, зоологи говорят, что назвать это семейство диким можно с большой натяжкой. Скорее всего это либо одичавшие домашние животные, либо помесь диких кабанов с розовобокими хавроньями.

Впрочем, зоологи считают, что самка - посемь диких и домашних свиней. Фото: altroad

- Это какие-то перекрестно размножившиеся с домашними свиньями. Ну явно не дикие кабаны. Они более широкие в плечах, так скажем. У них нет ярко выраженной холки, это не своем дикие кабаны. Скорее всего самка точно жила где-то у людей. Поэтому она не боится людей и больше настроена на то, что ей дадут корма, нежели ее кто-то хлопнет из ружья, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

К тому же, после того, как в Краснодарском крае была зафиксирована первая вспышка африканской чумы свиней, в регионе началась борьба с дикими кабанами, которых считали основными переносчиками инфекционного заболевания. В итоге, практически все поголовье этих животных в местных лесах было истреблено. Поэтому, считают биологи, вряд ли в самке течет большой процент крови диких кабанов.

После того как снег растает, хрюкающее семейство вернется к привычному способу добычи прокорма и перестанет искать контактов с людьми.