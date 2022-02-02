«Таких чокнутых, как я, мало». Кузнец из Анапы творит чудеса из металлолома

Евгений Головачев изобретает вещи из металлолома. Фото: prok_master

В мастерской Евгения Головачева из Анапы с утра до ночи кипит работа. Мастер шлифует, кует и сваривает детали для своих изделий. Несколько движений – и в руках появляется элемент, который станет частью большого паровоза-мангала. Болты, гайки, саморезы – все, что обычному человеку кажется грудой металлолома, Евгений тщательно собирает воедино. Так на свет появляются оригинальные металлические творения.

- В этой области я молодой, хотя опыт работы в далеком прошлом у меня был. В 20 лет я устроился кузнецом на заводе. Это было производство, а сейчас я занимаюсь художественным оформлением металла. Это немного другое. Хотя у меня стоит горн и наковальня. Я, скорее, мастер. Такое широкое определение лучше мне подходит, - рассказал «КП»-Кубань» Евгений Головачев.

Паровоз-мангал собран из более 1 000 деталей. Фото: prok_master

Пять лет назад Евгений взялся сделать железный паровоз. Но не простой, а с функционалом. Благодаря хитрым механизмам, металлическая машина с легкостью превращалась в мангал – крышка откидывалась, появлялся в стол, а внутри можно было жарить мясо. На его изготовление ушло более 1 000 деталей и почти полгода кропотливого труда. Мини-локомотив позже уехал в Санкт-Петербург. А Евгений вновь закатал рукава. И сделал еще три паровоза. Все они не похожи друг на друга. Каждый раз мастер старался внести новые элементы.

Мангал может быть в виде корабля. Фото: prok_master

- Остальные паровозы разбежались по всему миру. Второй – в Казахстане, третий – в США. Ну а четвертый остался в Краснодарском крае. Его купили заказчики из Сочи. Говорят, что в этом году выставят его на всеобщее обозрение, будет стоять на одной из набережных курорта, - отмечает Евгений.

Анапский самоделкин увлекается также техникой. Однажды он купил старенький скутер, который стоял потом у него в гараже. В прошлом году Евгений разобрал его, заменил все детали и получился новый мини-байк. В машине мужчина заменил почти все, а сейчас с нетерпением ждет весны, чтобы разъезжать на скутере.

- Я люблю харизматичные вещи. Это мой скутер я делал под свои нужды, таким, какой в моем представлении он должен быть. Абгрейд обошелся примерно в 24 тысячи рублей, - сообщил Евгений.

Сейчас все мысли Евгения заняты, пожалуй, самым масштабным проектом за последние годы. Мастер работает над скульптурой «Дама с зонтом» и мечтает, чтобы она появилась на улицах Анапы.

На скульптурой "Дама с зонтом" Евгений бьется уже два месяца. Фото: prok_master

- Я полез в самую Тьмутаракань – в пластику металла. Это очень трудоемкая работа. У меня ведь нет специального образования, поэтому все делается методом проб и ошибок. Мерки я снял со своей соседки и получились полностью ее рост и фигура, - сообщил умелец. – Скульптура занимает все мое время и все мысли. Бессонные ночи в раздумьях, как сделать, чтобы где-то улучшить, дополнить.

Металлическая книга установлена у библиотеки. Фото: prok_master

Кстати, одна из работ Головачева уже стоит в станице Анапской. У здания местной библиотеки Евгений установил большую металлическую книгу. Это пока единственное крупное изделие, которое радует глаз людей. Остальные его работы хранятся дома – это стол, кресла и стулья, печатная машинка, светильники и подсвечники. Все сделано из металлолома.

Светильник из металлолома. Фото: prok_master

- Очень хочется, чтобы мои работы оставались на курорте, я патриот. Вот «Даму» делаю по собственной инициативе, все вложения – мои. Таких чокнутых мастеров, как я мало, - смеется Головачев. – Но если эта скульптура заинтересует, я будут рад, что она появится на улицах города.