Жители одной из улиц Краснодара сами залатали дорогу, где вместе со снегом «растаял» асфальт

Дороги после снегопада превратились в решето. Фото: @ vokryg_rossinskogo

Редкому на юге явлению - снегу - жители Краснодарского края радовались недолго. Растаяв, он оставил после себя одни разочарования. Где целые улицы и поселки ушли под эту талую воду, а в Краснодаре на дорогах вместе со снегом сошел асфальт.

Буквально в решето превратилась улица 1 Мая, Ставропольская... А между тем это, пожалуй, самые перегруженные улицы города в часы пик. Как остроумно отмечают водители, эта дорога на 1 Мая не отдыхает никогда, даже, собственно, 1 мая.

- Вот так выглядит сейчас наша дорога. Будто по ней картечью стреляли, - рассказывает "КП" - Кубань" один из жителей 1 Мая Алексей Пригора. - Из-за ям сейчас движение просто сковано. Никто не хочет оставить подвеску или колеса в рытвине, передвигаются все очень медленно.

Вместе еще с десятком инициативных он решил не ждать, когда планы по ремонту городских магистралей после снега воплотятся в жизнь. Они нашли спонсоров, которые выделили несколько мешков с щебнем.

Поздним вечером, когда движение по дороге стихло, мужчины вышли латать дыры. Сначала рассыпали в каждую яму по мешку (где-то потребовалось и несколько) щебня. А потом укатали его собственными автомобилями.

- Говорят, здесь с утра ходила техника, тоже какие-то ямы засыпала. Но к вечеру из-за потока машин и грузовиков, все ямы снова выдавило, - рассуждали за работой крепкие мужички.

К слову, в департаменте дорожного хозяйства Краснодара успокаивают, что до всех ям дойдут руки.

- Снег только растаял, сейчас еще многие участки подтоплены талой водой. Объем требуемого ремонта дорожного полотна в городе оценить непросто. Но ведется обследование и составляются планы ремонта. Невозможно сделать все и сразу, - рассказал заместитель начальника департамента дорожного хозяйства Евгений Беляков.

В мэрии пока никак не отреагировали на инициативу жителей улицы 1 Мая.