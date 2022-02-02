Крышесносный ветер обрушится на Краснодарский край

Жителей Кубани предупреждают о сильном ветре.

Нынешняя погода на улице напоминает весну. После небывалых снегопадов и холодов отметки на столбиках термометров повысились до +10-12 градусов, а местами и выше. Причиной тому стал небольшой промежуточный гребень антициклона. Солнечные лучи будут активно прогревать воздушные массы, так что кубанцы будут наслаждаться теплыми деньками.

- Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +3 градусов до минус 2 градусов. Днем прогнозируются высокие отметки 9-14 градусов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На побережье Черного моря ночью будет 2-7 градусов выше нуля, в дневные часы - 8-13 градусов, на Азовском побережье чуть прохладнее, но тоже плюсовые значения - 5-10 градусов. Холодно будет лишь в горах. Там в ночные часы температура воздуха упадет до 6 градусов мороза, при этом днем потеплеет до 4-9 градусов со знаком плюс.

Вот только настроение омрачит сильный ветер, который обрушится на Кубань 2 февраля. Об этом уже предупредили синоптики. Ожидается ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы ночью 12-14 метров в секунду. При этом утром и днем дуть будет сильнее - 15-20 метров в секунду, а в горах порывы достигнут 24-29 метров в секунду.

- На Черноморском побережье также прогнозируем ветер южной четверти 12-14 метров в секунду, местами порывы 20-25 метров в секунду, - добавляют в краевом гидрометцентре.

Спасатели предупреждают, что из-за сильного ветра в Краснодарском крае ожидаются повреждения крыш домов и рекламных конструкций. Также существуют риски повала деревьев. Помимо этого, сильный ветер может привести к аварийному отключению электричества и связи.