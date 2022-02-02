Капитана и лейтенанта полиции уволили и отдадут под суд за побег преступника из туалета в Краснодаре

Преступника упустили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вор сбежал от полицейских из отдела по Карасунскому округу Краснодара. Причем уже не в первый раз. 46-летний Ваган Амирханян уже имел судимость за организацию азартных игр, а сейчас скрывался от правоохранителей несколько месяцев, будучи осужденным заочно за кражу. Суд в Адлере назначил ему 3,6 года колонии, пока он бегал от правосудия.

На днях Вагана Амирханяна поймали полицейские, но, как на грех, снова упустили.

- Все случилось 29 января, когда оперативный дежурный сопровождал 46-летнего задержанного в туалет. Ранее судимый, находившийся в федеральном розыске житель Волгоградской области, самовольно покинул помещение отдела полиции, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции тут же назначили служебную проверку, ведь найти Амирханяна не могут уже три дня.

Виноватыми, что упустили преступника, назначили оперативного дежурного и его помощника. Младшего лейтенанта полиции Сергея Зубова и капитана полиции Константина Овчаренко уволили из органов за "дисциплинарный проступок".

Более того, материалы проверки на уже бывших сотрудников МВД направлены следствию. Если действия бывших уже полицейских потянут на уголовную статью, им грозит суд и срок.

Ориентировка

Напомним, правоохранители распространили ориентировку на Амирханяна. Мужчина был одет в черную куртку, синие джинсы и черную вязаную шапку. И снова остается на свободе.