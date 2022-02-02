Виктору Захарченко вручили золотую медаль Героя Труда РФ

Виктор Захарченко

Гендиректору и художественному руководителю Кубанского казачьего хора присвоена золотая медаль Героя Труда РФ. Высшие государственные награды в Кремле вручил президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В число лауреатов вошел и художественный руководитель знаменитого Кубанского казачьего хора. Указ о присвоении звания Героя Труда президент РФ подписал в октябре 2020 года. Награда присуждается за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, вклад в популяризацию, сохранение и приумножение культурного и исторического наследия страны.

Виктор Захарченко родился в станице Дядьковской Краснодарского края. В мае 2021 года, после подписания указа о присуждении награды, здесь открыт памятный бюст руководителю Кубанского казачьего хора.

К копилке наград народного артиста России и Украины Виктора Захарченко относятся ордена «За заслуги перед Отечеством», «Трудового Красного Знамени», медаль «Герой труда Кубани», «Знак Почета». А в октябре 2021 года губернатор края вручил ему орден «За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества».