«Куда его везти? На остров к бабочкам?». Судьбой льва из Анапы заинтересовался дрессировщик Эдгард Запашный

Льва ждет новый дом.

Льва из «Африкариума», одиноко сидящего в вольере в Анапе, несколько дней назад заметили местные жители. По их словам, животное издавало душераздирающий рык на всю округу, и ему нужна срочная помощь. Первым обратился к властям города-курорта блогер Юрий Озаровский. После чего условия содержания льва проверила комиссия. Никаких нарушений чиновники не нашли.

- Ветврач заключил, что за львом организован должный уход, он обеспечен питанием, также по часам здесь убирают в вольере. Помещение для животного соответствует нормам и требованиям, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В мэрии отметили, что лев часто рычит из-за естественного инстинкта размножения. У его владельца есть все документы на хищника, и он согласен его передать сафари-парку. Но пока ни одно специализированное учреждение не захотело приютить животное. Содержать льва многим не по карману.

Позже об истории со львом узнал известный дрессировщик Эдгард Запашный. Артист связался с администрацией и прокуратурой Анапы и подтвердил, что ситуация находится под контролем. А то, что хищник постоянно рычит, – это нормально, он так общается.

- Льва в обиду никто не даст – так мне пообещали власти города Анапы. Я попросил, чтобы директор Сочинского цирка отправил главного ветврача в командировку, мои коллеги-дрессировщики тоже направились туда, - рассказал Запашный.

Дрессировщик отметил, что получает много обращений по поводу будущего анапского льва, но помочь с поиском нового дома никто не спешит. А это самая главная проблема на сегодня.

- Все думают, что какой-то супермен прилетит и возьмет этого льва. Куда? На остров к бабочкам? Поэтому, уважаемые блогеры, которые сейчас хайпуют на этой теме, может, вы работать тоже начнете? Обзванивайте зоопарки в своих городах, получайте информацию и транслируйте ее, - обратился к подписчикам Запашный.

По предварительным данным, льва готов забрать один из заповедников в Карачаево-Черкесии.

- Они готовы прислать машину и забрать. Все за их счет. Главное, чтобы его отдали, - отметил анапский блогер Юрий Озаровский.