Художника обидеть может каждый. Сочинского Бэнкси оштрафовали за ущерб почти в 300 тысяч рублей своими граффити

Ущерб составил почти в 300 тысяч рублей

В Сочи нашли и наказали уличного художника-граффитиста. Вернее, он сам себя таковым счел, когда разукрасил сразу несколько курортных достопримечательностей. В мэрии города такое творчество не оценили и подали заявление в полицию на граффитиста, который хотел снискать славу Бэнкси (его, кстати, пока не нашли).

А вот сочинского - поймали.

- Центральным районным судом Сочи рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении молодого человека 2001 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах), - сообщили "КП" - Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Более того, в мэрии посчитали, что восстановление стен в приличный вид после малеваний граффитиста обошлись им в почти 300 тысяч рублей.

- Ущерб был нанесен инфраструктуре, принадлежащей администрации Центрального внутригородского округа Сочи, - гласят материалы уголовного дела.

К слову, сочинский Бэнкси до конца пожелал остаться верным себе и в суд не явился. Но благородно признал свою вину заочно и согласился выплатить штраф в 25 тысяч рублей.